11 candidats à pied d’œuvre dans Saint-Henri-Sainte-Anne

La bataille de Saint-Henri-Sainte-Anne est bel et bien en cours dans la circonscription montréalaise. Le 13 mars, les électeurs auront l’occasion de se prononcer dans le cadre d’une élection partielle provoquée par le départ de Dominique Anglade. 11 candidats se présentent pour lui succéder.

Les libéraux misent sur Christopher Baenninger afin de conserver cette circonscription rouge depuis la fusion entre Saint-Henri et Sainte-Anne en 1992.

Lors du dernier scrutin, la chef libérale, qui a démissionné en décembre, avait obtenu plus de 2700 voix de majorité devant les solidaires.

«On dit que c'est un château fort libéral. C'est encourageant. C'est génial. Mais vous savez, si on regarde les élections récentes, ce n’est pas qu'on ait des longueurs d'avance incroyables. Donc, il faut continuer de faire le bon travail», affirme Christopher Baenninger.

Les militants libéraux et solidaires déploient leurs troupes pour persuader les électeurs un par un.

Le principal adversaire des libéraux, le solidaire Guillaume Cliche-Rivard, a terminé deuxième le 3 octobre dernier avec presque 28% des voix.

«Là, on a vraiment une opportunité de faire la différence. Oui, il y avait une marge, mais cette marge-là, on est capable d'y travailler. Puis notre but, c'est de la rétrécir le plus possible et de la gagner», clame Guillaume Cliche-Rivard.

«Une élection partielle, on va se le dire, ça ne change pas le gouvernement, sauf que vous avez l'opportunité de choisir un député qui va aller vous défendre à l'Assemblée nationale», ajoute la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé.

Plus de 57 000 électeurs inscrits sur la liste électorale pourront aller voter par anticipation les 5 et 6 mars prochains.

