Aquarium du Québec: Boris est arrivé à Abu Dhabi

Boris, le célèbre morse de l’Aquarium du Québec, est enfin arrivé à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, où se trouve son nouvel habitat dans les installations du parc marin SeaWorld.

Ce long voyage, qui a nécessité plusieurs préparatifs, c’est déroulé selon le plan établi et Boris se porte bien.

Courtoisie SEPAQ

«Le transfert a été orchestré de main de maître par notre équipe et d’autres spécialistes. Un expert de SeaWorld a passé la dernière semaine à l’Aquarium pour faire connaissance avec Boris et découvrir sa personnalité, ses vocalises, ses aliments préférés et sa routine avec son équipe de soin», indique l’Aquarium du Québec, par le biais d’un communiqué.

Le départ du célèbre mammifère marin avait été annoncé en septembre dernier. Boris cohabitait avec ses deux bébés, Lakina et Balsac. Alors que les deux petits arrivaient à maturité sexuelle, il était nécessaire de les séparer afin d’éviter toute reproduction non désirée. Les deux bébés de Boris ont été transférés à Tacoma en novembre 2022.

Le nouvel habitat de Boris n’est pas encore ouvert au public, le parc n’étant pas encore ouvert. La bête peut alors prendre le temps de s’adapter à sa nouvelle vie et à son nouveau milieu.

«Son entraîneuse sera à ses côtés au cours des prochains jours pour s’assurer que l’acclimatation se fait adéquatement et pour le transfert des connaissances avec les employés de SeaWorld Abu Dhabi», est-il également mentionné dans le communiqué.

«SeaWorld possède une vaste expertise avec les morses dans l’ensemble de ses établissements zoologiques du monde entier et met en pratique les normes les plus élevées en matière de soins aux animaux. Nous sommes heureux que Boris puisse bénéficier de son nouvel environnement à Abu Dhabi, où il vivra avec d’autres morses, dans un habitat conçu spécifiquement pour eux », a déclaré la directrice de la conservation de l’Aquarium du Québec, Marie-Pierre Lessard.