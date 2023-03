Cinq ans après le décès de sa fille: une mère lance une pétition pour la sécurité des piétons

Constatant que rien n’a bougé cinq ans après le décès de sa fille, happée par une voiture alors qu’elle se rendait à l’école, une mère de Saint-Flavien, dans Lotbinière, lance une pétition pour réclamer des changements au gouvernement.

Jacinthe Latulippe demande au ministère des Transports (MTQ) d’agir pour que les enfants qui doivent se rendre à l’école à pied puissent le faire en toute sécurité.

« L’objectif c’est d’avoir des changements au niveau provincial, au niveau des normes nationales. C’est d’avoir des changements partout dans tous les cheminements scolaires de tous les enfants du Québec pour que plus jamais aucun enfant ne mette sa vie en jeu juste en allant à l’école », a-t-elle expliqué.

Le premier mars 2018, sa fille, Anaïs Renaud, 11 ans, a été heurtée par un véhicule alors qu’elle marchait sur l’accotement piétonnier en bordure de la rue Principale pour se rendre à l’école de la Caravelle, située à environ 600 mètres de la résidence familiale.

À la suite de ce drame, la coroner avait recommandé à la municipalité réinstaller des trottoirs permanents afin d'éviter un autre accident. Ceux-ci avaient été retirés en 2002 dans le but d’élargir l’accotement et d’aménager une piste cyclable. Le projet d’aménagement d’un trottoir, évalué à 1,2 million $, a été rejeté par les citoyens lors d’un référendum en 2021 en raison de son impact sur la dette de la municipalité.

Cinq ans jour pour jour après avoir perdu sa fille, c’est donc le statu quo.

« C’est pour ça que je ne m’arrête pas. C’est trop aberrant. Je suis trop indignée que malgré tout, on demeure encore dans l’inaction. Il faut vraiment que ça bouge et que ça change et actuellement j’ai vraiment besoin que la population aussi envoie ce message-là fort que c’est important, qu’on doit protéger nos plus vulnérables. »

La pétition, lancée en collaboration avec les organismes Piétons Québec et Accès transports viables, demande notamment au MTQ de construire systématiquement des trottoirs dans les secteurs urbanisés de ses routes à numéro.

« C’est une demande qu’on fait au gouvernement. Ce n’est pas normal au Québec qu’on ait des routes principales, des rues achalandées dans nos villages, qui n’aient pas de trottoirs. Ça ne devrait pas exister. Donc, oui, en ce sens-là, il y a une demande d’agir à la grandeur du Québec pour rétablir cette situation », a mentionné la porte-parole d’Accès transports viables, Angèle Pineau-Lemieux.

Le groupe a récemment été interpellé par le décès de la petite Mariia Legenkovska à Montréal, elle aussi happée sur le chemin de l’école. Dans les dix dernières années 27 000 piétons ont été blessés dans des accidents sur les routes du Québec, 650 en sont morts.

« La part des piétons parmi tous les décès de la route augmente dans les dernières années. Donc, les piétons représentent maintenant 20% de tous les décès sur nos routes. C’est énorme quand on pense aux kilomètres parcourus à pied versus ceux en auto », a souligné la directrice générale de Piétons Québec, Sandrine Cabana-Degani.

Mme Latulippe invite également les Québécois à participer à la mobilisation nationale prévue le 15 mars afin d’interpeller les autorités sur la nécessité de protéger davantage les piétons au Québec.

- Avec les informations de Sébastien Dubois, TVA Nouvelles