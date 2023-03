Contraception gratuite: «la santé des femmes, c’est quand même 50% de la population»

La Colombie-Britannique a annoncé mardi qu'elle allait rendre les contraceptifs sur ordonnance gratuits pour tous, une première dans le pays à l'heure où les régressions en matière de droits des femmes se multiplient dans le monde. Cette mesure sera effective à partir du 1er avril prochain.

Selon Dre Diane Francœur, directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, il s’agit d’«une énorme victoire pour les femmes de la Colombie-Britannique» et «il faut s’en inspirer».

Elle souhaite d’ailleurs que d’autres provinces, dont le Québec, emboîtent le pas puisque «la santé des femmes, c’est quand même 50% de la population».

Elle va encore plus loin en disant que même les condoms devraient être gratuits.

Dre Francœur affirme que «la plupart du temps, ce sont les femmes qui assument la contraception, ce sont elles qui payent», précise-t-elle, sans compter que «les gens qui n’ont pas beaucoup de sous doivent faire des choix difficiles».

Qu’en est-il au Québec?

Environ 45% des Québécois sont couverts par la Régie de l’assurance maladie du Québec.

La pilule contraceptive, vendue à environ 25$ par mois, est couverte par la RAMQ et par la plupart des assurances privées, pourtant, elle ne convient pas à toutes les femmes et certaines peuvent avoir de la difficulté à payer la franchise.

Dre Francoeur déplore le fait que certaines n’ont pas accès à la contraception, faute d’argent.

Des adolescentes couvertes par le régime d’assurances de leurs parents pourraient également vouloir demander une méthode contraceptive, mais sans le consentement de ceux-ci.

«Quand on regarde toutes les grossesses qui ne sont pas désirées, le coût des avortements, qui sont quand même importants, qui ne sont pas banals, plus tout l’enjeu psychologique. Si on fait un modèle économique, on est capable de prouver que l’investissement financier en vaut la peine», dit Dre Francoeur.

C’est le constat qu’a fait la Colombie-Britannique.

«Peut-être qu’il manque un peu d’œstrogène, d’hormones féminines dans notre gouvernement», ajoute-t-elle.

