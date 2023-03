Fraudes: un grand nombre de Québécois ne sont pas en mesure de les déceler

À l’ère du numérique, le nombre de fraudes ne cesse d’augmenter, si bien que près de huit Québécois sur 10 (78 %) estiment ne pas être en mesure de les repérer de manière confiante.

• À lire aussi: Sauriez-vous reconnaître les signes d’une fraude?

• À lire aussi: Monsieur Cocktail victime de fraude

• À lire aussi: Les coaccusés d’une fraude pyramidale de plus de 20 millions $ entendus en appel

C’est ce qu’a révélé un récent sondage de Maru Public Opinion pour le compte de la Banque TD. Ces résultats démontrent alors que 47 % des Québécois se sentent davantage ciblés par les arnaqueurs et 52 % se disent vulnérables à la fraude.

Cependant, 44 % des répondants de la Belle Province n’ont pris aucune mesure pour se protéger contre ce type de crime au courant de la dernière année.

«Il est important de faire preuve de prudence, surtout à un moment où les fraudeurs peuvent tirer profit des difficultés économiques auxquelles de nombreux Canadiens font face actuellement. En plus des mesures de sécurité rigoureuses que la TD a mises en place pour ses clients, la meilleure manière de se protéger contre la fraude financière est de se méfier et de savoir comment la repérer», a expliqué Mohamed Manji, vice-président à la Gestion des fraudes au Canada à la TD.

Ce dernier a précisé que l’arnaque des grands-parents ou du besoin urgent est de plus en plus populaire chez les fraudeurs. «Cette affreuse escroquerie fonctionne très souvent, car elle tire avantage du désir de prendre soin de ses proches. Si vous recevez un appel d’une personne qui prétend être un parent ou un ami et qui vous demande de l’argent immédiatement, raccrochez et rappelez-la à son numéro de téléphone personnel», a-t-il conseillé.

Le coup de sonde a été effectué en ligne auprès de 1521 Canadiens les 3 et 4 février derniers.

Voici des conseils pour vous protéger contre les fraudes :

1. Renseignez-vous sur les fraudes pour pouvoir les détecter et les éviter plus facilement.

2. Méfiez-vous des messages non sollicités. Ne cliquez pas sur un lien qui provient d’une adresse courriel ou d’un numéro de téléphone que vous ne connaissez pas.

3. Vérifiez régulièrement vos relevés bancaires et l’activité de votre compte.

4. Protéger vos renseignements personnels, soit notre NIP et vos mots de passe. Si vous perdez votre carte, faites-la bloquer immédiatement.