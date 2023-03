Grimper deux fois l'Everest pour une bonne cause

Imaginez grimper l'équivalent de deux fois le Mont Everest, soit une montée de... 17 696 mètres! C'est ce qu'a décidé de faire un Québécois, le week-end dernier, pour amasser des fonds pour sa belle-mère.

La mère de la conjointe de Jean-François Trudeau a reçu un diagnostic de la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) en novembre dernier. M. Trudeau a relevé son défi en pédalant à l'intérieur, à l'aide du simulateur sur la plateforme ZWIFT, qui reproduit intégralement le dénivelé.

Il a commencé son trajet samedi matin à 9h et était en selle jusqu’à dimanche soir.

«Je devais grimper 17 fois l’Alpe du Zwift, qui est une reproduction de l’Alpe d’Huez, en France, qui est un col hors catégorie. C’est une montée avec une moyenne de 8,5%. C’est un bon niveau de difficulté», a-t-il raconté à TVA Nouvelles, mercredi.

Celui qui est directeur et instructeur de Karaté sportif Vaudreuil dit avoir rencontré d’autres personnes atteintes de SLA et il a pu écouter leurs témoignages.

Un admirateur lui a demandé de penser à lui lorsque la montée commencerait à être physiquement exigeante.

«Je peux dire à Luc que j’ai pensé à lui, a-t-il fait savoir. Je m’attendais à ce que la nuit soit difficile, car le corps n’est pas habitué à performer. Vers 3 ou 4 heures du matin, je sentais que mon niveau d’énergie diminuait.

«J’avais beau utiliser toute ma force mentale ou mon énergie pour essayer de continuer, mes jambes ralentir au point où ç’a juste arrêté d’avancer.»

M. Trudeau s’est mis en mode solution et après une «microsieste» de cinq minutes, il a enfourché son vélo de nouveau.

«J’avais de bonnes douleurs aux genoux. Bref, avec mon expérience, j’ai réussi à me sortir du pétrin.»

Plus tard, des amis de Jean-François Trudeau se sont joints à lui virtuellement, sur leur vélo, et leur soutien lui a permis de puiser dans ses ressources pour aller jusqu’au bout.

«Plus le temps avançait, plus je me rapprochais de l’arrivée, plus j’avais un bon niveau d’énergie. J’ai été capable de finir en force.»

En date de mercredi après-midi, Jean-François Trudeau a amassé 11 800 des 13 000$ des fonds qu’il tente récolter sur sa page de collecte de fonds.