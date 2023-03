Ingérence chinoise: la Fondation Trudeau rembourse un don controversé de 200 000$

La Fondation Pierre-Elliott Trudeau annonce qu'elle a remboursé le don de 200 000$ qu'elle aurait reçu en 2016 de la part d'un fonctionnaire du parti communiste chinois.

• À lire aussi: Ingérence chinoise: Poilievre demande une enquête publique

• À lire aussi: Ingérence: la communauté chinoise au Canada craint des incidents racistes

• À lire aussi: Pas de grave ingérence dans nos élections, selon un rapport

«En tant qu'oeuvre de charité indépendante et non partisane, l'éthique et l'intégrité sont parmi nos plus importantes valeurs et nous ne pouvons pas garder de don qui aurait été commandité par un gouvernement étranger, que nous n'accepterions pas en connaissance de cause, explique la présidente de la fondation, Pascale Fournier, dans un communiqué. À la lumière des récentes allégations, la Fondation a remboursé le montant total reçu.»

Cette annonce survient alors que tous les partis de l'opposition à Ottawa demandent une enquête publique et indépendante dans le dossier de l'ingérence chinoise.

De son côté, le premier ministre Justin Trudeau maintient qu'il existe suffisamment de processus publics qui permettent déjà de se pencher sur la question.

Un rapport a été publié mardi par un groupe de hauts fonctionnaires qui stipule que les élections de 2021 se seraient déroulées sans ingérence étrangère assez grave pour justifier que le public canadien en soit alerté.

«Les organismes de sécurité nationale ont constaté des tentatives d’ingérence étrangère en 2019 et en 2021, mais pas suffisamment pour remplir les critères selon lesquels l’intégrité de l’élection était compromise», indique-t-on dans le document de 54 pages.