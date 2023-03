Kiss de retour au Québec: le groupe allonge sa tournée d’adieu

Kiss, qui avait fait ses adieux à ses fans de la Vieille Capitale, le 2 avril 2019, sera de retour, le 19 novembre 2023 au Centre Vidéotron. La célèbre formation américaine s’arrêtera au Centre Bell la veille.

Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer et Tommy Thayer ont décidé de remettre leur départ avec la prolongation de leur tournée d’adieu mondiale intitulée End of the Road.

Kiss lancera cette tournée le 12 avril à l’Arena Da Amazonia à Manaus au Brésil.

Le groupe fera ensuite des arrêts en Colombie, à nouveau au Brésil, en Argentine, au Chili et un peu partout en Europe jusqu’au concert de Tønsberg en Norvège le 15 juillet.

Le groupe reprendra ensuite du service à l’automne avec le segment nord-américain de cette tournée mondiale, le 29 octobre à Austin au Texas et qui se poursuivra jusqu’au concerts du 2 et 3 décembre au Madison Square Garden à New York.

Le groupe fera aussi des arrêts en sol canadien à Vancouver, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Ottawa et Toronto.

«Kiss est né à New York. Sur la 23e Rue. Il y a un demi-siècle. Ce sera un privilège et un honneur de terminer la tournée au Madison Square Garden, à 10 rues et 50 ans de là où nous avons commencé», a fait savoir la formation, dans un communiqué pour annoncer cette nouvelle série de spectacles.

Kiss n’a pas lancé de nouvel album son 20e album studio Monster lancé le 9 octobre 2012.

La dernière visite du quatuor masqué à Montréal remonte au 16 août 2019 au Centre Bell. Kiss sera à nouveau entouré d’un emballage scénique spectaculaire avec des pétards, des flammes et autre incontournables de l’univers «kissien».

Les billets pour le spectacle de Québec seront mis en vente vendredi le 10 mars à 10h sur gestev.com.

Une prévente sera offerte aux abonnés de l’infolettre Vidéotron le 9 mars à partir de 10h.

Les billets pour le concert du Centre Bell seront en vente sur evenko.ca le 10 mars à 10h.