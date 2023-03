Le choix du chef: trois recettes à cuisiner avec les rabais de la semaine

Les épiciers offrent plusieurs rabais alléchants cette semaine et le segment «Le choix du chef» récidive pour vous offrir des idées de recettes originales.

C’est le chef exécutif à l’auberge du Vieux-Port, Khelil Ben Ammar, qui vous propose cette semaine des recettes inspirées des meilleures offres des circulaires hebdomadaires.

Pâtes au poulet

M. Ben Ammar propose d’abord une recette efficace qui combine les rabais sur les poitrines de poulet chez Maxi et les pâtes chez Super C.

«C’est très simple, explique le chef. On prend la poitrine de poulet sans os et sans peau, on la coupe horizontalement, et ensuite en lanières ou en dés. On les fait sauter, on déglace avec de la crème 35% et puis on met les pâtes.»

Du parmesan peut ensuite être ajouté avant de déguster.

Salade de crevettes du Québec

La deuxième suggestion de la semaine en est une qui combine les rabais sur les crevettes du Québec de Maxi et des raisins rouges sans pépin de Métro.

«[Les crevettes sont] déjà mi-cuites donc il n’a pas besoin de cuisson, partage le chef. On peut mélanger ça avec de la mayonnaise, des oignons verts et du raisin rouge sans pépin.»

Khelil Ben Ammar propose de mélanger le tout et servir le résultat dans une verrine ou dans un bol.

«C’est vraiment goûteux les crevettes nordiques du Québec», continue-t-il.

Bavette poêlée et brocoli au soya

L’ultime proposition du chef cuisiner tire profit des rabais de la bavette de bœuf Houston et du brocoli, tous deux chez Maxi.

«Je sais que ce n’est pas encore la saison du barbecue, mais on peut la faire dans nos cuisines quand même poêlée», explique-t-il.

Il suffit de mettre un petit filet d’huile dans une poêle avant de faire saisir la bavette trois minutes de chaque côté.

«Ensuite on fait bouillir du brocoli, poursuit-il. On sert la bavette, du brocoli avec un peu de soya, le couteau et la fourchette et puis bon appétit!»

Voyez tous les détails des recettes mentionnées dans cet article en regardant la vidéo au début du texte