Le combat des circulaires : les meilleurs rabais de la relâche sont chez...

C’est la semaine de relâche et si vos enfants sont à la maison, il se peut que vous deviez retourner à l’épicerie plus d’une fois d'ici lundi prochain. Heureusement, si vous devez cuisiner plusieurs repas, de nombreux rabais en vedette apparaîtront dès jeudi en supermarché et Glouton offre la palme aux supermarchés Maxi pour la deuxième partie du congé scolaire.

La viande, les fruits et les collations ont la cote chez bon nombre d'épiciers. D’abord, un incontournable pour les repas en famille, le poulet entier est affiché à 1,99$/lb chez Provigo.

Du côté de Maxi, les poitrines de volaille sans peau ni os seront en vente pour 4,77$/lb. Pour les amateurs de viande rouge, la bavette de bœuf (225g) de marque Houston est étiquetée à 6,99$.

La bataille des crevettes

Toujours chez Maxi, les amateurs de fruits de mer y trouveront leur compte, puisque le paquet de 400g de crevettes nordiques du Québec est à 8,99$.

IGA propose pour sa part un sac de 680g de crevettes sauvages crues (20-30 unités) à 12,99$.

«C’est rare qu’on les voit en spécial», note Jean-François Gagné-Bérubé, fondateur de Glouton.

Des valeurs sûres dans les deux cas!

On s’appelle et on déjeune

Un autre produit au rabais tombe dans l’œil et c’est chez Métro : la douzaine d’œufs, gros format de marque Sélection, a été réduite à 2,44$.

Toujours pour le déjeuner, le pot de beurre d’arachide croquant Sélection de 1kg est à 3,99$ en circulaire chez Super C.

«C’est pas mal imbattable!», assure Gagné-Bérubé, fondateur de Glouton.

Pour les amateurs de fruits, les fraises sont possiblement à leur prix le plus bas depuis des lunes à 1,88 le casseau de 454g chez Super C.

«On les avait à 2,44$ la semaine dernière et c’était déjà un 10 sur 10», de dire Gagné-Bérubé.

Enfin, les mûres à 4,99$, chez Provigo, vous pourrez faire mieux en allant chez Super C.

Pour les adultes, surtout, la couronne de brocoli est imbattable à 0,88$ l’unité chez Maxi.

En terminant, les enfants qui raffolent des collations apprécieront aussi les bâtonnets de fromage Ficello, qui se vendent à 11,99$ pour un emballage de 28 unités.

Ci-dessus, voyez un survol des meilleures aubaines en épicerie dès jeudi.