Les prochains mois seront «éprouvants» pour les Québécois, selon des économistes

Les ménages québécois vont ressentir encore plus les effets des hausses successives des taux d’intérêt, estiment les économistes de Desjardins qui ont mis à jour leur Indice précurseur Desjardins (IPD) mercredi.

• À lire aussi: Inflation: une période difficile pour les locataires, mais aussi pour les propriétaires

• À lire aussi: Inflation: certains épargnants confrontés à des choix difficiles

«La première moitié de l’année s’annonce particulièrement difficile pour l’économie québécoise», a déclaré Hélène Bégin, économiste principale chez Desjardins, précisant que l’IPD a affiché un recul de 1,8 % en décembre.

«La partie est loin d’être gagnée», a-t-elle ajouté.

Cet indice «permet de saisir, dans l’économie du Québec, les changements de tendances susceptibles d’annoncer l’arrivée d’un ralentissement, d’une récession ou d’une reprise environ six mois à l’avance».

Les prochains mois seront «éprouvants»

L’économiste met notamment en avant les taux d’intérêt qui ont poursuivi leur remontée, le secteur résidentiel qui demeure fortement ébranlé et la confiance des ménages qui se maintient à un faible niveau.

«Les ménages ressentiront aussi plus durement les effets des hausses successives des taux d’intérêt en 2023», croit l’économiste.Les achats en biens durables devraient s’affaiblir alors que la hausse des autres types de dépenses devrait ralentir.

Même si le marché du travail résiste bien jusqu’ici et que le taux de chômage demeure au creux historique de 3,9 %, «celui-ci devrait remonter prochainement».

Aussi, la détérioration du marché de l’habitation «est loin d’être terminée puisque la remontée des taux hypothécaires n’a pas encore produit son plein effet».

Les ventes et les prix des propriétés continuent leur descente.«Du côté des entreprises, la détérioration de la confiance des PME et les signes de ralentissement du commerce mondial pourraient bientôt entraîner un repli des investissements et des exportations», a souligné Mme Bégin.

«Les prochains mois seront plus éprouvants», a indiqué l’économiste rappelant une récente enquête de Statistique Canada, qui montre que le tiers des entreprises canadiennes prévoit une baisse de leur rentabilité au cours des trois prochains mois.