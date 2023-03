Période des impôts : des cliniques bénévoles achalandées

Le 1er mars rime avec le printemps, mais également la période des impôts. Dans le contexte économique actuel, où tout coûte plus cher, plusieurs se demandent s’ils ont mis assez d'argent dans leurs REER et comment aller chercher les meilleures déductions possibles?

C’est pourquoi existent, entre autres, les cliniques d’impôts bénévoles comme celle du Centre d’action bénévole de Shawinigan.

L’organisme offre un service d’aide pour remplir sa déclaration de revenus. Ce service est offert aux clients ayant un revenu annuel de moins de 35 000 $ ou aux couples et familles avec un revenu de moins que 45 000 $.

Le service est en demande. Les consultations se relaient au 15 minutes et c’est comme ça tous les jours de la semaine jusqu’au 1er mai. Les prochaines disponibilités de la clinique ne sont pas avant le 11 mars. Les bénévoles réalisent une quarantaine de rendez-vous par jour.

Une trentaine de bénévoles formés rencontrent les contribuables et réalisent plus de 2000 rapports de déclaration d'impôt en échange d'un don de 5 $. «On s'approprie le logiciel. Une fois que c'est fait, on apprend les déductions et les crédits d'impôt remboursables. On a quand même de la formation donnée ici», a expliqué Johanne Lacerte, une bénévole.

Conserver certaines factures peut permettre d'économiser :

- Pour les 70 ans et plus : les factures de déneigement, de tonte de gazon, de ménage et plus encore;

- Pour les familles et aînés : les factures d’activités culturelles et sportives;

- Pour monsieur et madame tout le monde, le frais médicaux comme les lunettes et les verres de contact.

Un nouveau crédit permettra à plusieurs d'économiser un peu plus cette année. Un montant de 2 000$ sera remis aux personnes âgées de 70 ans et plus.

Votre employeur avait jusqu'au mardi 28 février pour vous faire parvenir T4 et relevé. Vous avez jusqu'au 1er mai pour réaliser votre déclaration d'Impôts.