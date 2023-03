Pérou : une coulée de boue gigantesque captée en vidéo

Plus de 18 jours après une coulée de boue qui a fait plus de 16 morts et 20 disparus au Pérou, le même phénomène météo a été filmé alors qu’il s’est produit dans une autre communauté, dimanche.

• À lire aussi: Glissements de terrain au Pérou: 16 morts et 20 disparus, selon un dernier bilan

«La maison de mon neveu était là. Une autre maison était juste ici. Ses récoltes étaient là. (Le glissement de terrain) a tout couvert, vous ne pouvez rien voir», rapporte un homme en entrevue à Reuters.

Ce dernier glissement de terrain a couvert au moins 10 maisons dans le centre du pays, isolant des communautés en détruisant les récoltes.

Les images captées par un témoin montrent l’immense coulée de boue descendre à pleine vitesse des montagnes détruisant les arbres et ensevelissant les résidences.

Heureusement, aucune victime n’a été rapporté.

Autres glissements en février

D’autres glissements de terrain qui se sont produits au début février dans le sud du Pérou, dans la région d'Arequipa, ont fait 16 morts, 27 blessés, 20 disparus et plus de 12 000 sinistrés, selon les autorités.

Les dégâts étaient particulièrement importants dans les villes de Miski, San Martin, Secocha et Uraski, où de nombreuses routes, habitations et écoles ont été détruites ou endommagées.