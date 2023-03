Un explosif trouvé dans une valise au-delà du contrôle de sécurité en Pennsylvanie

Un explosif a été trouvé lundi dans une valise au-delà du contrôle de sécurité à l’Aéroport international de Lehigh Valley en Pennsylvanie.

• À lire aussi: Une catastrophe aérienne évitée de peu à Boston

• À lire aussi: Crise cardiaque en plein vol: le pilote pensait que son instructeur blaguait

• À lire aussi: Il lance une alerte à la bombe pour retarder son avion et arriver à temps

Le voyageur Mark Muffley, 40 ans, est actuellement détenu auprès du FBI.

Le dispositif, caché dans la doublure du bagage, comportait deux mèches et de la poudre, le tout dissimulé dans du papier ciré et une pellicule plastique.

«On soupçonne la poudre d’être un mélange de poudre flash et de granules foncées utilisées dans des feux d’artifice de qualité commerciale», a déclaré la partie plaignante.

«La poudre noire et la poudre flash sont susceptibles de s'enflammer sous l'effet de la chaleur et du frottement et présentent un risque important pour l'avion et les passagers.»

Le sac contenait également «une canette de butane, un briquet, un tuyau avec des résidus de poudre blanche, une perceuse sans fil avec des batteries sans fil et deux prises GFCI collées ensemble avec du ruban adhésif noir», a indiqué la partie plaignante.

Les autorités de l’aéroport ont procédé à la fermeture de l’aile ouest du terminal après avoir repéré le bagage suspect peu après 11h lundi matin.

Le suspect a été appelé à se présenter au bureau de la sécurité de l’aéroport via l’interphone.

Cinq minutes plus tard, on l’apercevait quitter les lieux sur les caméras de surveillance, ont rapporté les autorités.

Heureusement, le colis a pu être retiré en toute sécurité avant de rouvrir la section fermée vers 14h, selon le porte-parole.

Muffley est accusé de possession d’explosif dans un aéroport ainsi que possession ou tentative de dépôt d’un explosif ou d’un produit incendiaire à bord d’un avion.

Il doit comparaître jeudi après-midi.

- D’après les informations d’ABC News