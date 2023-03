Un traité à 1 milliard $ en vue pour trois communautés innues

Trois communautés innues pourraient se partager plus d’un milliard de dollars à la suite de la signature d’un traité avec les gouvernements provincial et fédéral.

Québec, Ottawa et les communautés innues de Mashteuiatsh, Nutashkuan et Essipit sur la Côte-Nord entrent dans le dernier droit des négociations visant la reconnaissance des droits ancestraux et de l'autonomie gouvernementale.

Au cours des derniers mois, des avancées importantes ont été notées. Une rencontre a eu lieu lundi réunissant les trois chefs et les ministres responsables des dossiers autochtones au Québec et au Canada, pour la première fois depuis la signature de l’Entente de principe générale en 2004.

Le projet de traité vise à établir la base d’une nouvelle relation avec les autochtones.

Sur le plan financier, des compensations de l’ordre de plusieurs centaines de millions de dollars seraient versées par le gouvernement fédéral via un fonds de dotation selon le chef de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique. Il s’agirait de sommes qui seraient octroyées sur une période de neuf ans en guise de compensation pour l’exploitation passée du territoire.

Aussi, les communautés pourraient recevoir de l’argent via une entente de partage des redevances des ressources naturelles, en plus de bénéficier d’un fonds de développement économique de 30 millions $.

S’il est signé, le traité aura une grande portée économique selon Gilbert Dominique.

«Voyez ça comme une méga-entreprise qui va éventuellement atterrir dans le secteur et il va y avoir un rayonnement tout à fait intéressant. La valeur totale des investissements par rapport au traité est, à ce moment-ci, d’un peu plus d’un milliard que ça va générer pour les Premières Nations et on convient que les retombées au niveau des communautés régionales vont être assurément assez intéressantes aussi.»

Selon Gilbert Dominique, le fonds de dotation est un gros enjeu de la négociation actuelle. Il précise que peu importe l’issue des pourparlers qui se termineront le 31 mars, des consultations se tiendront auprès des 12 000 Innus des trois communautés qui participent à cette négociation.

Les gouvernements provincial et fédéral devraient aussi tenir des consultations.

Il faudra compter au moins deux ans avec la signature d’un traité.