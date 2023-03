Une famille d'Edmundston sans chauffage depuis deux mois

Une famille d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, n’a pas de chauffage dans son logement depuis des mois et doit faire face aux températures extrêmes.

Les trois occupants sont sans nouvelle du propriétaire depuis des semaines, ce qui complique davantage leur quotidien.

Âgée de 69 ans, Gail Rafuse vit avec son conjoint de 74 ans et son fils dans ce logement d’Edmundston. Ils se sont installés ici pour un an en juin dernier.

Mais depuis le début de l’hiver, les conditions sont difficiles. Par moment, il a fait quatre degrés Celsius à l’intérieur. «Ils m’ont loué ça chauffé, éclairé, mais on n’a pas de chauffage.»

Avec les températures froides des dernières semaines, les trois locataires ont été obligés d’investir dans des appareils de chauffage d’appoint pour le salon et la chambre. Mais cela ne suffit pas, ils doivent garder leurs manteaux pour ne pas avoir froid.

«Ça fait qu’on est à peu près deux, trois jours par mois où on a un peu de chauffage et après ça on ne tombe à rien.»

Ils sont incapables de parler au propriétaire de l’immeuble. TVA Nouvelles a tenté nous aussi de le joindre par téléphone, mais sans succès.

«Monsieur ne répond jamais à son téléphone (...) On appelle toujours là, mais n’y a jamais de réponse.»

Le quotidien est presque impossible pour Gail, son fils et son compagnon, qui a des difficultés à marcher après s’être cassé la hanche, le bassin et l’épaule gauche.

«J’ai besoin de chauffage. Je suis infirme, mon mari est infirme. Mes jambes sont enflées et noircies puis le docteur a dit que ça pouvait être à cause du froid», raconte-t-elle.

Le logement est mal isolé selon les locataires.

«Payer ou ne pas payer parce qu’on a que la moitié des services qui nous offre ça fait que moi je trouve qu’on paye un peu trop pour ce qu’on a.»

Les trois autres locataires ont aussi été obligés d’installer du chauffage d’appoint et de faire des dépenses qui normalement sont comprises dans leur loyer.

«Aucun des logements ici n’a de chauffage parce que quand ils viennent mettre de l’huile ils mettent la moitié pour les 4 logements»

Gail préfère se promener au soleil en plein hiver plutôt que de supporter le froid dans son appartement.

«Quand il fait beau dehors j’aime autant aller dehors parce qu’au moins on n’a pas le froid qu’on ressent ici.»

La famille a décidé de quitter son logement en mai prochain. Elle s’est trouvé un autre appartement avec le chauffage inclus en dehors d’Edmundston.