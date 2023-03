Une femme donne secrètement un rein à son père malade

Une jeune femme du Missouri aux États-Unis a secrètement donné un rein à son père malade qui lui avait fait promettre de ne pas faire le don.

John Ivanowski, un homme de 60 ans atteint d’une maladie aux reins, avait des traitements de dialyse récurrents pour une durée de cinq heures à chaque fois.

Il refusait catégoriquement que sa fille de 25 ans, Delayne, lui offre un de ses reins.

Malgré son refus, Delayne Ivanowski a entrepris le processus sans que son père ne soit au courant. «Je me foutais bien qu’il soit fâché. Je me foutais qu’il me chasse de la maison, qu’il me hait ou qu’il ne me parle plus, a-t-elle affirmé à ABC News. Au moins, il aura une belle vie et ne sera pas branché à une machine».

Or, le don s’est fait alors que John reposait dans la salle de chirurgie et que sa fille patientait dans la pièce d’à côté. Vêtue de sa jaquette d’hôpital, Delayne est finalement entrée dans la chambre de son père.

«Oh mon Dieu, tu plaisantes. Je savais que tu manigançais quelque chose», a dit le père, ébahi, à sa fille. La scène a été filmée puis publiée sur la plateforme TikTok.

Delayne Ivanowski sur Facebook

Selon ce que rapporte ABC News, John Ivanowski ne voulait pas que sa fille lui fasse don d’un rein puisqu’il avait perdu un fils atteint d'un cancer en 2016.

«Le secret est sorti! Mon rein fonctionne merveilleusement bien pour mon père. Le soutien que j'ai reçu est incroyable», peut-on lire dans une publication Facebook de Delayne.

Les coûts de la chirurgie, qui s’élevaient à 6000 $ américains, ont tous été couverts par des internautes voulant aider la famille.