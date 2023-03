Activité physique: 11 minutes qui pourraient changer votre vie

Si vous avez un emploi du temps surchargé et vous croyez qu’il vaut mieux reporter votre séance d’activité physique plustôt que de la racouricir, vous devriez peut-être revoir vos habitudes.

• À lire aussi: Les jeunes toujours accros à la cigarette, selon un nouveau sondage

• À lire aussi: Voici comment prévenir les effets de la pollution de l’air sur votre santé

• À lire aussi: 5 mythes sur le sommeil déboulonnés

Les résultats d’une méta-analyse menée par l’Université de Cambridge au Royaume-Uni ont démontré qu'aussi peu que 11 minutes d’exercice physique par jour peuvent avoir un grand impact dans votre vie, même si le minimum recommandé est de 22 minutes par jour.

En effet, la méta-analyse révèle qu’une activité physique d’intensité modérée à soutenue peut diminuer votre risque de cancer, de maladie cardiovasculaire ou de mort prématurée.

Un effort modéré est caractérisé par la capacité à parler, mais une difficulté à chanter. Si vous n’êtes pas non plus en mesure de discuter pendant l’exercice, cela signifie que vous fournissez un effort soutenu.

Parmi les activités recommandées, on retrouve la marche, la danse, le jogging ou la course, le vélo et la natation.

La recherche s’est surtout intéressée aux participants qui ont fait le minimum d’exercice recommandé par semaine, soit 150 minutes ou 22 minutes par jour.

Comparativement aux participants sédentaires, ceux qui ont fait 150 minutes d’activité physique par semaine avaient 31% moins de chances de mourir, peu importe la cause, 29% moins de chance de mourir d’une maladie cardiovasculaire et 15% moins de chance de mourir d’un cancer.

Cependant, les participants ayant respecté la moitié du temps d’activité physique requis, soit 11 minutes par jour, ont tout de même observé des bénéfices. Notamment, ils ont diminué leur risque de mort prématurée de 23%, de 17% celui de développer une maladie cardiovasculaire et diminué leur risque d’avoir le cancer de 7%.

Les avantages étaient moins notables au-delà de 150 minutes par semaine.

«Une mort prématurée sur 10 aurait pu être évitée si tout le monde réussissait à atteindre la moitié du niveau d’activité physique recommandé», ont annoncé les auteurs de l’étude.

De plus, «10,9% et 5,2% de tous les cas de maladies cardiovasculaires et de cancer auraient pu être évités également».

L’Université de Cambridge au Royaume-Uni s’est intéressée à la quantification de l’activité physique en relation avec la diminution du risque de maladies cardiovasculaires en se basant sur les résultats de 196 études échantillonnant plus de 30 millions de participants adultes suivis sur une période de 10 ans.

Les résultats de cette méta-analyse ont été publiés mardi dans le British Journal of Sports Medecine.

Voici quelques trucs pour mieux intégrer l’activité physique à votre vie :

1. Choisissez des activités que vous aimez

2. Intégrez ces activités à votre routine

3. Faites de l’activité physique avec un ami