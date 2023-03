Basketball universitaire masculin: Québec aura son March Madness

Pour la première fois de l’histoire, l’équivalent canadien du March Madness se tiendra au Québec. En mars 2024, l’Université Laval recevra les huit meilleures équipes de basketball masculin universitaire au pays.

L’événement est appelé le Championnat de basketball masculin 8 Ultime. L’Université Laval a accueilli l’équivalent féminin du tournoi à quatre occasions.

Le basketball connaît du succès à Québec depuis la tenue du camp d’entraînement des Raptors de Toronto au PEPS, en 2019, a souligné l’organisation par voie de communiqué, jeudi.

L’amphithéâtre Desjardins-Université Laval a d’ailleurs vu plus de 2000 spectateurs franchir les tourniquets à quelques reprises cette saison.

Capture d'écran, vidéo Facebook du Rouge et Or basketball

Le Rouge et Or a obtenu ses meilleures performances à ce tournoi en 2002 et 2003, alors qu’il avait atteint la demi-finale nationale. Cette année, l’équipe est déjà assurée, pour la première fois en huit saisons, de participer à l’événement, qui se tiendra à Halifax.

En comptant le championnat de rugby qui se déroulera à l’automne 2023, l’Université Laval en sera à son 17e événement national en 11 ans, un sommet au pays.