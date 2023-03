Conflit des infirmières en Mauricie: Le PQ demande à Christian Dubé corriger le tir

Chaque jour, la colère du personnel infirmier en Mauricie et dans le Centre-du-Québec gagne du terrain, si bien qu’elle a des échos jusqu'à l'Assemblée nationale, où le Parti québécois (PQ) demande à Christian Dubé de faire reculer le CIUSSS avec son imposante réorganisation.

«Je ne peux pas concevoir qu'on en soit encore à imposer des mesures à l'encontre des infirmières», a déclaré Joël Arseneau, porte-parole du PQ en matière de santé.

Les témoignages des infirmières présentés sur les ondes de TVA Nouvelles préoccupent le député péquiste. Alors que, par dizaines, elles préparent leur démission sur la Colline à Québec, le PQ demande au ministre de la Santé de corriger le tir.

«Je ne vois pas où on s'en va. Je ne peux pas concevoir que le ministre avalise une situation comme celle-là. Je demande au ministre de réagir comme il l'a fait à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont», a poursuivi M. Arseneau qui estime que le conflit qui touche la Mauricie et le Centre-du-Québec entache la profession d'infirmières.

«Le message qu'on envoie à tous ces jeunes qui pourrait être intéressés à travailler dans le système québécois... il est catastrophique C'est inconcevable que ce soit de cette manière-là qu'on veut redorer le blason du système de santé.»

Une infirmière du CIUSSS peut du jour au lendemain quitter pour le réseau public pour le privé et revenir par la suite travailler dans les installations du réseau comme infirmière d'agence. L'arrêté ministériel, qui imposait un délai de 90 jours avant de pouvoir exercer sa profession au privé, a été levé le 31 décembre.

TVA Nouvelles a interpelé de nouveau le Cabinet du ministre Dubé.

«Nous entendons très bien les préoccupations des infirmières de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Comme gouvernement, on s'est engagé à devenir un employeur de choix et à faire un changement de culture majeur pour y arriver. [...] Les infirmières font un travail exceptionnel et nous avons besoin d'elles pour prendre part aux changements que nous avons déjà entrepris.»

Le Cabinet a invoqué qu'il s'agit d'une transition et a martelé qu'il fallait mettre fin au TSO. Par contre, on a mentionné : «À court terme, il manque de personnel et c'est pour cette raison que les CIUSSS doivent trouver des solutions pour améliorer l'organisation du travail. Est-ce que c'est la solution parfaite? Non, mais à plus long terme, les solutions pour améliorer les conditions de travail vont passer par la nouvelle convention collective.»

Le président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec doit rencontrer le CIUSSS le 22 mars. C'est la Direction des soins infirmiers qui en a fait la demande.

En ce qui concerne, les moyens de pression des infirmières. Le plan d'action est passé au vote jeudi soir dans une assemblée générale de la FIQ.