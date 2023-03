Des recettes de plus de 500 000 $ pour le film d’animation québécois «Katak, le brave béluga»

Le film d’animation «Katak, le brave béluga» cumule à ce jour des recettes de plus de 500 000 $ aux guichets à travers le pays.

En pleine de semaine de relâche, le distributeur Maison 4:3 et le producteur 10e Ave Productions se réjouissent qu’un long métrage de chez nous tire son épingle du jeu contre de gros titres hollywoodiens.

En moins de sept jours d’exploitation, «Katak, le brave béluga» a amassé 519 701 $ sur 151 écrans, dont 82 au Québec, ce qui en fait le film québécois ayant attiré le plus les familles dans les salles obscures.

«Nous sommes très heureux de ces excellents résultats! C'est stimulant de voir que les parents et les enfants choisissent le cinéma québécois! Merci aux propriétaires de salles qui ont participé à la grande tournée et contribué au succès du film à travers le Québec et félicitations à toute l'équipe, artistes et artisans, pour ce film de grande qualité», a indiqué la présidente Maison 4 :3, Chantale Pagé.

Alexandre Bacon, Benoit Brière, Martin Drainville, Marie-Thérèse Fortin, Yves Jacques, Émilie Josset, Ludivine Reding, Ginette Reno, Mario Saint-Amand et Guylaine Tremblay y prêtent leur voix.

Le scénario est d’Andrée Lambert, les illustrations sont de Philippe Arseneau Bussières et la réalisation est signée par Christine Dallaire-Dupont et Nicola Lemay.

Une tournée de 26 villes québécoises se tient pendant la relâche scolaire pour mousser le film. L’horaire est disponible ici.