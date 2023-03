Des températures idéales pour la relâche

Les amoureux des sports d'hiver et plusieurs familles sont gâtés en cette semaine de relâche. Soleil, douceur, de la neige: le temps est parfait pour profiter de l'extérieur.

En plus des conditions idéales, on peut entendre des rires à profusion sur les pentes. La semaine de relâche se passe sous des températures idéales pour les sports d'hiver en famille. «Toute la famille et avec des amis pour profiter de la belle neige», a lancé un père de famille rencontré en bas des pentes du Mont-Orford, en Estrie, entouré de ses enfants.

Cette semaine était attendue des amateurs de sports de glisse, mais aussi des stations de ski. «On ne va pas se le cacher, on a eu un hiver difficile avec des hauts et des bas, mais ça semble vouloir rester. La météo à long terme est très bonne. C’est rare qu’on a d’aussi belles semaines de relâche», a assuré le directeur général du Mont-Orford, Simon Blouin.

L'achalandage est important autant au Mont-Orford qu’au Mont-Sutton. Mercredi, à Orford, la montagne a accueilli 5 000 visiteurs. La neige qui tombe toujours aide les conditions à Sutton. «On a déjà reçu 30 centimètres de neige cette semaine et il neige encore. On voit les petites familles dans la forêt des merveilles», a dit avec enthousiasme la directrice du marketing du Mont-Orford, Nadya Baron.

La base de plein air André-Nadeau est aussi populaire. «Par jour, on a environ 400 locations pour du fatbike, du ski de fond et de la glissade en tube», a mentionné le superviseur de la base, Arnaud Roy. Ceci est sans compter le nombre de personnes qui visitent la base de plein air avec leur propre matériel.

Les familles se déplacent pour toutes les activités offertes, mais surtout pour la glissade sur tube qui est un classique pour les petits et les grands. Après la glissade, plusieurs familles se dirigent dans les restaurants de la région.

Les sites d'hébergement sont aussi achalandés et reçoivent d’énormes retombés. «On est à 75 % d’occupation dans nos deux hôtels et c’est sans compter les réservations de dernières minutes qui continuent de rentrer», a souligné la directrice générale adjointe de PAL+, Élyse Lespérance, qui ajoute que plusieurs bottes de ski se retrouvent à l’extérieur des chambres d’hôtel actuellement.

Ainsi, la semaine de relâche est bien enclenchée. Les familles et l'économie de la région pourront profiter des températures clémentes jusqu'à la fin de la semaine.