Les carcasses de porcs revendiquées par des activistes véganes

Des carcasses de porc ont été pendues sous des viaducs jeudi matin à Montréal par des activistes véganes, en guise de protestation à la consommation de viande achetée.

« C’est vraiment une action de dénonciation envers les cruautés faites aux animaux. On veut que ce soit un message clair. Quand les gens paient pour tuer les animaux, ça vient avec un paquet de souffrances non nécessaires qu’on est capable d’éviter », a confié au Journal jeudi, en fin d’après-midi, Nathe, porte-parole de Direct Action Everywhere (DxE) Montréal, en revendiquant le coup d’éclat survenu en matinée.

Sans divulguer son identité complète, Nathe a assuré s’exprimer au nom du groupe d’activistes de défense animale, sans pour autant avoir participé aux actions entreprises jeudi, selon ses dires.

Durant la nuit, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a découvert trois carcasses de porcs gelées dans un rayon de 1500 mètres, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Vers 3 h 30, un témoin a d’abord alerté les policiers après avoir aperçu une carcasse accrochée au viaduc de la rue des Carrières, qui surplombe l’avenue Christophe-Colomb.

Environ 90 minutes plus tard, à 700 mètres de là, un autre porc gelé a été découvert par des patrouilleurs.

Il était aussi suspendu au viaduc de la rue des Carrières, à la hauteur de l’avenue Papineau, cette fois.

Une troisième carcasse a été trouvée une trentaine de minutes plus tard, au viaduc situé à l’angle de la rue Dandurand et de l’avenue De Lorimier.

Pas leur première perturbation

Une affiche a notamment été laissée au-dessus de la carcasse qui pendait sur l’avenue Christophe-Colomb.

« Tu payes, ils meurent », était-il possible de lire.

Il s’agit d’une phrase utilisée par le groupe en guise de signature. On peut l’apercevoir sur au moins une de leurs publications sur les réseaux sociaux.

Ce n’était par ailleurs pas la première fois que le groupe de militants véganes perturbait le quotidien des consommateurs pour passer ses messages.

Selon nos informations, d’autres porcs suspendus avaient aussi été découverts par le SPVM en 2022.

Aussi, en novembre 2021, des membres de DxE Montréal s’étaient invités au restaurant Au Pied de Cochon, en pleine heure du souper, pour scander des slogans moralisateurs aux clients. Ils avaient fait pareil coup au Joe Beef, en janvier 2020.

Le mois précédent, ces activistes avaient aussi fait jaser en entrant dans une porcherie, à Saint-Hyacinthe.

Leur plus récent coup fumant remonte à la fin janvier, quand ils ont manifesté au Vego, un restaurant végétarien de Montréal, pour demander aux clients d’arrêter de consommer des produits laitiers.

« Il va y avoir d’autres actions », a d’ailleurs laissé entendre Nathe, porte-parole de DxE Montréal.