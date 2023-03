Ingérence chinoise: Ottawa envisage un registre d’agents étrangers

Ottawa se dit ouvert à mettre en place un registre d’agents étrangers, un outil que le grand patron du Service canadien du renseignement de sécurité juge «important» dans l’arsenal du Canada.

«Nous envisageons d’améliorer notre boîte à outils, et cela comprend un registre des agents étrangers», a affirmé le ministre fédéral de la Sécurité publique Marco Mendicino en marge d’un point de presse à Halifax, jeudi.

Appelé à témoigner en comité parlementaire au même moment à Ottawa, le chef du SCRS, David Vigneault, déclarait qu’un tel registre ne «règlerait pas tous les problèmes», mais qu’il s’agissait néanmoins d’un «outil de plus pour la transparence».

Ce n’est pas la première fois que le ministre ouvre la porte à cette option. Le sujet avait été abordé lors d’une rencontre au Comité spécial sur la relation entre le Canada et la République populaire de Chine survenu le 6 février dernier.

À cette occasion, M. Mendicino mettait en garde ses collègues contre la croyance selon laquelle aucun outil, «pris isolément, fonctionnera tout seul».

L’idée remonte à plus loin encore.

En 2021, le site du ministère de la Sécurité publique a publié une note pour le Comité spécial sur les relations sino-canadiennes (CACN) datant de février 2021 dans laquelle le ministère se penche sur des initiatives internationales dont pourrait s’inspirer le gouvernement fédéral.

Deux exemples sont cités, soit la Loi sur le régime de transparence des influences étrangères de l’Australie, adoptée en 2018 pour contrer l’ingérence chinoise, et la Loi sur le registre des agents étrangers des États-Unis, adopté en 1938, avant la Seconde Guerre mondiale.

«Les fonctionnaires continuent à examiner les régimes des pays partenaires et aucune décision n’a été prise quant à la possibilité de poursuivre quelque chose de semblable au Canada ou sur la façon dont une telle proposition fonctionnerait dans un contexte canadien», est-il écrit dans la note de service.

Selon Charles Burton, expert sur la Chine de l’Institut Macdonald-Laurier, la loi australienne pourrait facilement être importée et adoptée rapidement au Canada.

En vertu de cette loi, le gouvernement australien peut imposer des amendes et des peines d’une durée de six mois à cinq ans à toute personne «qui agit au nom d’une partie étrangère» et qui omet de s’inscrire sur le registre, de «tromper les autorités» ou de «détruire des documents importants.