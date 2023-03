La future aérogare de Longueuil pourrait causer du trafic routier, craignent des citoyens

Avec l’ouverture d’une nouvelle aérogare, des citoyens de Longueuil craignent que l’arrivée de passagers supplémentaires à l’aéroport Saint-Hubert rende encore plus difficiles les déplacements sur les routes déjà achalandées de la Rive-Sud de Montréal.

• À lire aussi: Porter veut faire transiter 4 millions de voyageurs par St-Hubert

Patrick Perron réside à quelques kilomètres de cet aéroport. Habitué de voyager vers Toronto pour son travail, il est content de l’arrivée de vols de Porter Airlines. Il craint cependant que le trafic empire dans ce secteur.

«Le problème, c’est que la jonction entre l’autoroute 116 et le chemin de Chambly est toujours congestionnée aux heures de pointe sur une bonne distance», explique-t-il. «Avoir 200 personnes qui viennent prendre l’avion, c’est 200 personnes de plus dans cette intersection.»

Cette réflexion est partagée par d’autres citoyens, qui ont fait part de leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux depuis l’annonce par la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, de la construction d’une nouvelle aérogare.

Porter Airlines compte offrir une dizaine de vols intérieurs à partir de Saint-Hubert. Cela pourrait permettre d’attirer jusqu’à 4 millions de passagers par année.

En réponse aux préoccupations des citoyens, la Ville de Longueuil assure être en discussion avec Québec puisque les routes 116 et 112 sont de sa responsabilité.

«Il faudra aussi évaluer de quelle façon Porter et YHU pourront contribuer financièrement à ce réaménagement compte tenu de la circulation supplémentaire que leurs activités vont engendrer», souligne Camille Desrosiers-Laferrière, attachée de presse de la mairesse.

Selon elle, l’autoroute 30 serait cependant l’accès privilégié par les futurs voyageurs. «Des travaux ont débuté l’an dernier pour ajouter une voie dédiée au transport collectif sur cette autoroute, ce qui améliorera la fluidité de la circulation», assure-t-elle.

Une navette à la rescousse?

La Ville compte miser sur le transport collectif pour desservir la zone aéroportuaire.

Lundi, Porter a annoncé la mise en place de navettes électriques aux 30 minutes entre le métro et l’aéroport. Or, il n’est pas encore certain que ce service voit le jour.

Le directeur général du RTL, Michel Veilleux, rappelle en effet que «le RTL dispose d’une exclusivité du transport des personnes par autobus sur son territoire.»

«[Le RTL] envisagera avec intérêt de voir avec les responsables les possibilités de desservir le site via les services actuels du RTL ou par des services dédiés», précise-t-il.

Déjà deux autobus

Si Porter souhaite un permis de transport par autobus, il devra passer par la Commission des transports.

«Elle va vérifier s’il y a un service offert par un transporteur public qui est déjà présent et capable de répondre aux besoins», mentionne Axel Fournier, porte-parole de l’Association pour le Transport Collectif de la Rive-Sud.

À l’heure actuelle, deux autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL) desservent déjà ce secteur. La 428 est une ligne express vers le métro Longueuil qui passe par la route 116. La 28 est une ligne locale qui dessert le métro via le chemin de Chambly.

Aux yeux de M. Perron, la véritable question est de savoir qui sera intéressé par les vols de Porter. «Est-ce que ça attire les gens qui demeurent à Montréal ou ceux sur la Rive-Sud?» s’interroge-t-il. «Une navette rapide de Saint-Hyacinthe à l’aéroport, ça n’existe pas.»

Le chantier du nouveau terminal doit commencer vers la mi-2023 et se terminer d’ici la fin 2024.