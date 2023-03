Le coroner enquêtera pour l'octogénaire morte dans l'indignité à Lévis

La mort d’une octogénaire, décédée dans des circonstances « inhumaines » à l’Hôtel-Dieu de Lévis, fera l’objet d’une enquête du coroner.

• À lire aussi: Sans eau ni nourriture pendant 48 heures: une dame de 86 ans morte dans l’indignité à l'urgence

• À lire aussi: Morte dans l'indignité à l'urgence: des faits «troublants et inacceptables», dit Dubé

Le Journal de Québec a appris que le décès de Mme Gilbert Gosselin, 86 ans, fera l’objet d’une investigation de la part du coroner, afin de faire la lumière sur les causes et circonstances entourant le drame.

«Au terme de son investigation, le coroner rédige un rapport détaillé dans lequel il expose l’identité de la personne décédée, la date et le lieu de son décès, ainsi que les causes et les circonstances qui ont mené au décès. S’il le juge opportun, il peut également formuler des recommandations visant à éviter des décès semblables» a indiqué le porte-parole du bureau du coroner, Jake Lamotta Granato.

Le Conseil pour la protection des malades réclamait également cette enquête, dans le but de permettre à la famille «d’avoir l’heure juste» dans cette affaire.

«Pour moi, c’est une mort suspecte et il devrait y avoir une enquête du coroner», a affirmé le président, Paul Brunet. «Ce qui est arrivé n’est pas normal», ajoute-t-il.

Photo fournie par la famille

Selon M. Brunet, l’enquête amorcée par l’administration de l’Hôtel-Dieu de Lévis n’est pas «sérieuse».

«Une enquête du coroner est la seule façon indépendante de savoir ce qui est arrivé», mentionne-t-il.

Âgée de 86 ans, Mme Gilbert Gosselin est décédée le 23 février dernier, dans des conditions que la famille qualifie d’inacceptables.

Admise pour une fracture de la hanche à l’Hôtel-Dieu-de-Lévis le 21 février dernier, Mme Gosselin a été laissée sans eau ni nourriture pendant près de 48 heures, en plus d’être restée de longues heures dans ses selles, dans les couloirs de l’urgence.

La famille déplore notamment le «climat toxique» dans lequel Mme Gosselin a vécu ses dernières heures de vie, sur une civière de l’urgence.