Méfaits près de la résidence de Tony Accurso: deux hommes de 18 ans comparaissent

Deux des quatre jeunes hommes qui avaient été arrêtés en novembre près de la résidence de Tony Accurso ont comparu, jeudi, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Ils font face à des chefs d’accusation de complot en vue de commettre un incendie criminel et de possession de matériel incendiaire.

Les deux Montréalais de 18 ans avaient été interpelés par les policiers le 21 novembre, sur la 15e avenue à Deux-Montagnes.

Ils avaient en leur possession plusieurs items servant à allumer un feu.

«On parle de bidons d’essence, d’une bouteille d’alcool avec de l’essence à l’intérieur et également des briquets, des morceaux de tissus, indique le procureur de la Couronne, Me Sédrik Valiquette. On parle ici d’un cocktail Molotov essentiellement.

Les deux autres jeunes arrêtés en novembre sont mineurs et comparaîtront ultérieurement.

«Il y a deux individus qui sont ciblés par la présente dénonciation à Saint-Jérôme au tribunal pour adultes, continue le Directeur des poursuites criminelles et pénales. Il y a également deux autres mineurs qui sont également ciblés et qui feront face à des accusations au tribunal de la jeunesse.»

En raison de plusieurs méfaits survenus près de la résidence de M. Accurso au cours de l’été, la police de Deux-Montagnes avait rehaussé le niveau de sécurité dans le secteur l’automne dernier.

Le 10 juillet, un incendie a été allumé dans la voiture du fils de Tony Accurso, le 23 août, des coups de feu ont été tirés vers une résidence voisine et le 26 août, d’autres coups de feu ont été tirés vers la maison du fils de M. Accurso.

Le 11 octobre, un incendie a également été déclenché chez la fille de l’homme d’affaires.

Aucune arrestation n’a été effectuée pour l’instant concernant ces événements.

Les deux jeunes accusés de 18 ans ont été remis en liberté et devront respecter certaines conditions.

Ils ne pourront notamment pas entrer en contact avec les membres de la famille Accurso ni se retrouver sur le territoire de Deux-Montagnes.

Avec les informations d'Élizabeth Laplante/TVA Nouvelles