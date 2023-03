Peut-on faire confiance aux systèmes de conduite autonome?

De plus en plus de manufacturiers de voitures électriques mettent à la disposition du public des systèmes de conduire assistée ou autonome. Malgré plusieurs accidents médiatisés impliquant ces dispositifs, peut-on leur faire confiance?

Selon le chroniqueur pour le Guide de l’auto, Antoine Joubert, la réponse serait oui.

«Quand on dit autonome, c’est que le conducteur ne fait rien, explique-t-il, en entrevue à TVA Nouvelles. Plus le temps va avancer, plus ces technologies vont être développées, moins il y aura d’accidents parce que ces systèmes-là vont contribuer à une meilleure conduite automobile.»

«La vérité c’est qu’il y a probablement beaucoup plus d’accidents qui sont sauvés grâce à ces technologies que si on n’en avait pas eu», avance-t-il.

Sur les 392 accidents rapportés l’an dernier aux États-Unis impliquant des véhicules électriques, 70% impliquaient des Tesla, une statistique qui a de quoi faire peur, mais qui peut être expliquée autrement qu'uniquement par un logiciel d'autopilote défectueux.

Le fabricant américain est le seul pour l’instant à offrir une technologie de conduite complètement autonome, alors que d’autres offrent des systèmes de régulateurs de vitesse ou de pilotage automatique en ligne droite, pouvant changer de voies.

Cette surreprésentation serait cependant davantage due à son succès en termes de ventes qu’à ses technologies avant-gardistes.

«La marque est surreprésentée dans les ventes, et il n’y a pas d’autres véhicules qui vont offrir une technologie aussi poussée que celle de Tesla», partage M. Joubert.

L’expert indique également que les autres systèmes automatisés ne sont pas immunisés contre les fonctionnements déficients.

«Des systèmes d’assistance à la conduite peuvent causer des accidents, on l’a vu récemment avec Honda, avec un véhicule qui aurait freiné sans véritable raison», continue-t-il.

Il faudra encore plusieurs années avant que ces technologies se généralisent sur nos routes, tant en raison du développement technologique que de son adoption par les consommateurs.

L'entreprise d'Elon Musk a d'ailleurs récemment suspendu le déploiement de son logiciel d'aide à la conduite afin de régler son certains dysfonctionnements.

«La conduite complètement autonome, ce n’est pas encore très répandu, et Tesla est à l’avant-garde là-dedans», soutient le chroniqueur.

170 592 voitures électriques circulent présentement à travers le Québec, ce qui représente 42% des véhicules électriques au Canada.

