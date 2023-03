Pour ses 60 ans de carrière: un nouvel album et une autobiographie pour Ginette Reno

La grande dame de la chanson Ginette Reno revient en force ce printemps pour souligner ses 60 ans de carrière. Elle dévoilera le mois prochain un nouvel album ainsi que sa toute première autobiographie.

Ginette, le titre de cette autobiographie publiée aux Éditions Cantaloupe, sera dévoilée le 6 avril prochain. L’artiste de 76 ans, qui est dans l'œil du public depuis 1962, a assurément marqué cette date sur son calendrier, car cette même journée elle lancera son 42e album, C’est tout moi, cinq ans après la sortie de son opus précédent, À jamais paru, certifié platine.

C’est tout moi comprendra 14 pièces sous la direction artistique de son collaborateur Lionel Lavault. Ginette y chantera les mots de Frédérick Baron, de Claude Gauthier, de Félix Gray et de Lambert, en plus d’interpréter deux de ses propres textes, des créations signées avec Rick Allison et Christian Marc Gendron.

On peut d’ores et déjà apprécier, en ligne, les extraits L’envie d’aimer (Lionel Florence, Patrice Guirao, Pascal Obispo), qui est extraite de la comédie musicale Les Dix Commandements; Malatou (Ginette Reno / Christian Marc Gendron); et Le bon côté du ciel (Jacques Veneruso), qu’elle chante avec le baryton Vladimir Korneev.

Dans l’autobiographie écrite avec la collaboration de l’auteur-compositeur Lambert, Ginette Reno revient sur ses grands moments sur scène et sur disques, mais elle raconte aussi ses passages plus difficiles, tout le monde ayant son lot d’épreuves à surmonter. Le franc-parler et l'humour de celle qui a aussi joué au cinéma et à la télé sont aussi présents dans le livre.

«C’est ma vie. C’est ma bio, à moi. Je vous jure que je m’y révèle telle que je suis. Je vous ouvre mes jardins les plus secrets. Je sais, comme vous savez, que ma voix est ma voie. Mais... je ne suis PAS qu’une chanson!» écrit Ginette Reno dès les premières pages.

Tant le livre que l’album sont offerts en précommande aux admirateurs de la diva à la grande voix dès vendredi, à 12 h, dans sa boutique en ligne. Dès le 6 avril, ils seront aussi disponibles dans les succursales de la chaine Jean Coutu à travers la Belle Province.