QS veut permettre les animaux de compagnie dans tous les logements du Québec

Les animaux de compagnie ne devraient être interdits dans aucun logement, croit Québec solidaire, qui déposera un projet de loi à ce sujet d’ici la fin de la session parlementaire.

«Permettre aux gens de garder leurs animaux de compagnie dans leur logement est une manière simple d’enlever un peu de pression aux locataires alors que la crise du logement fait rage», a expliqué la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé.

«C’est déjà assez difficile comme ça de se trouver un logement abordable, ce l’est encore plus si on a un animal de compagnie. Alors les gens n’ont pas le choix de les abandonner pour pouvoir se loger. C’est inacceptable que des milliers de Québécois et de Québécoises aient à faire ce choix-là alors que la solution est aussi simple», a renchéri le député solidaire Andrés Fontecilla.

Le projet de loi qu’entend déposer Québec solidaire sera «très simple», est-il indiqué dans un communiqué de presse. Il visera notamment à diminuer le nombre d’abandons d’animaux au Québec, et à améliorer la santé mentale de «milliers de personnes», sans entrainer de dépense publique.

En juin dernier, Manon Massé avait déposé une pétition de la SPCA de Montréal à l’Assemblée nationale, qui réclamait l’interdiction des clauses de baux résidentiels proscrivant les animaux de compagnie.