Rencontre à saveur économique entre Legault et Marchand

Le maire de Québec et le premier ministre François Legault ont pris le prétexte d'une rencontre protocolaire jeudi pour discuter d'économie.

Le premier ministre était nommé maire honoraire de la capitale, comme le prévoit la loi sur le statut de capitale nationale. Il a signé une déclaration qui lui octroie le titre honoraire et qui «rappelle que son territoire doit être le lieu privilégié et prioritaire» pour les «grandes rencontres politiques». Il a aussi signé le livre d'or. Mais les deux politiciens ont pris le prétexte de cet événement pour discuter d'économie. Il sera question de main-d'oeuvre, d'immigration et d'enjeux sociaux comme l'itinérance. La rencontre est en cours.

Stéphanie Martin

«On est très heureux d'avoir ce privilège, a souligné le maire Bruno Marchand avant le tête-à-tête. On va avoir du temps, et c'est génial, à la fois de présenter notre vision économique et sociale pour la capitale. On sait qu'il a un grand intérêt. C'est des choses qu'on travaille évidemment avec M. [Jonatan] Julien.»

Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, était également présent.

Le PM a rappelé l'importance de la capitale et sa volonté d'en faire une «deuxième métropole». «C'est pas exagéré de dire que Québec est une des plus belles villes au monde. Avec Jonatan et l'équipe du gouvernement, on veut faire de notre capitale la deuxième métropole. On veut doubler le nombre d'immigrants qui viennent à Québec. [...] On veut développer économiquement. C'est un grand objectif pour moi de combler notre écart de richesse.»