Trois-Rivières: un vote éventuel sur la durée de l'absence du maire

Si elle devait se prolonger au-delà de la mi-avril, l'absence du maire de Trois-Rivières nécessiterait la tenue d'un vote de la part des membres du conseil municipal.

La loi prévoit qu'un élu ne peut être à l'écart de l'hôtel de ville pour plus de 90 jours. En pareil cas le conseil de ville peut approuver une prolongation de 30 jours et éventuellement pour plus encore. Sans cette approbation le mandat du maire prendrait fin prématurément.

Jean Lamarche s'est retiré, sur avis de son médecin, le 16 janvier dernier, victime du climat malsain régnant au sein du conseil. Cependant, il n'est pas acquis que les 14 élus appuieraient une prolongation.

Le conseiller Luc Tremblay ne peut rien garantir à ce moment-ci en ce qui concerne son choix. «Je vais prendre la décision pour le bien de la ville. En réalité, si je vois que les dossiers avancent bien et que ça continue pareil, je ne vois pas pourquoi on ne prolongerait pas. Si ça nuit à la ville, si ça nuit à certains dossiers, ça pourrait teinter ma décision», a-t-il dit.

Son collègue René Martin supportera, c'est certain, l'option d'accorder un nouveau délai au maire. «J'espère que la meilleure nouvelle qu'on ne pourrait pas avoir c'est que Jean se sente mieux et qu'il puisse être de retour avant ça, mais s'il ne se sent pas bien, je respecte ça au plus haut point et la ville avance pareil en passant», a-t-il indiqué.

Le conseiller François Bélisle annonce que «si c'est sa volonté et qu'on a les éléments en main, je vais voter pour le renouvèlement».

En 2018 le maire Yves Lévesque, qui s'était retiré également pour des raisons médicales liées au climat malsain, avait démissionné deux semaines avant que son sort ne soit soumis à un éventuel vote du conseil.