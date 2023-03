Un homme survit un mois dans la jungle amazonienne en mangeant des vers

Un Bolivien, qui s’est perdu dans la forêt amazonienne lors d’une excursion de chasse, a expliqué comment il a survécu à sa mésaventure pendant 31 jours.

El increíble caso de Jhonattan Acosta, el boliviano que sobrevivió un mes perdido en la selva amazónica

Jhonattan Acosta, 30 ans, a été séparé de ses amis lors de son voyage au nord de la Bolivie. Il affirme avoir bu de l’eau de pluie en la collectant dans ses chaussures et mangé des vers et des insectes tout en se cachant des jaguars et des pécaris, une espèce ressemblant au cochon.

M. Acosta a été retrouvé par une équipe de recherche composée de résidents locaux et d’amis un mois après sa disparition.

«C’est fou, je n’aurais pas cru que les gens allaient me chercher pendant si longtemps», a-t-il avoué, ému.

«J’ai mangé des vers, des insectes... Si je vous disais tout ce que j’ai dû faire pour survivre, vous ne me croiriez pas», a-t-il confié à une chaîne de télévision locale. Il a aussi mangé des fruits sauvages qui ressemblaient à des papayes.

«Je remercie Dieu constamment. Il m’a offert une nouvelle vie», dit-il.

Sa famille a affirmé qu’elle allait lui demander plus de détails sur sa survie lorsque le choc sera passé. M. Acosta a perdu 37 livres et s’est disloqué la cheville. Il était très déshydraté lorsqu’il a été localisé. Il était tout de même capable de marcher, selon les personnes qui l’ont trouvé.

«Il ne lui restait qu’une balle dans son fusil. Il avait du mal à marcher et pensait que personne ne le cherchait», a affirmé le petit frère de l’homme.

Jhonattan Acosta a utilisé sa dernière balle pour effrayer un troupeau de pécaris. Selon son petit frère, l’homme a décidé d’abandonner la chasse après sa mésaventure.

D'après les informations de BBC News