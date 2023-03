Un sondage peu flatteur pour Trudeau et Poilievre

Justin Trudeau est-il encore l’homme de la situation pour diriger le Parti libéral du Canada? Un sondage exclusif Léger pancanadien réalisé pour l’émission La Joute offre des résultats peu flatteurs.

À la question «Souhaitez-vous que Justin Trudeau se présente aux prochaines élections?», 54% des électeurs sondés ont répondu par la négative et 20% se sont abstenus.

Si Trudeau n’a plus la cote à Ottawa, son successeur doit-il être trouvé à l’interne? L’ex-ministre libéral Gaétan Barette a soulevé que peu importe le candidat, il devra tenir tête aux conservateurs.

«Si les choses ne changent pas, (Trudeau) est en péril. Ceci dit, est-ce que la personne qui va prendre sa place fera le poids devant Pierre Poilievre? Je pose la question parce que la ministre fédérale des Finances [Chrystia Freeland], pas sûr qu’elle fait le poids. Elle n’a pas nécessairement le charisme qu’aurait un Pierre Poilievre.»

L’étoile de Trudeau a pâli depuis sa première élection en 2015. Ironiquement, le PLC doit trouver un «Golden Boy» pour lui succéder à la tête du parti, ajoute Barrette.

«Est-ce que le Parti libéral fédéral a ça actuellement? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu’il y en aurait un de l’extérieur? Peut-être. Il y a un gros dilemme.»

Sondage : Poilievre n'a pas la cote

En contrepartie, ce sondage Léger n’est en rien édifiant pour le chef conservateur : seulement 23% des répondants canadiens croient qu’il a de la graine de premier ministre, contre 45% qui ont dit «non», et 32% des électeurs sondés se sont abstenus.

«C’est presque le double de ceux qui disent "oui" et ça c’est assez intéressant, ajoute Yasmine Abelfadel. Je lisais ce matin la chronique de Thomas Mulcair au "Journal de Montréal" qui écrivait "Poilievre n’arrive pas à capitaliser sur l’erreur de Trudeau". La preuve, c’est qu’il n’arrive pas à démontrer, coûte que coûte, qu’il faut se débarrasser du premier ministre Trudeau et de son Conseil des ministres. Aujourd’hui, on retrouve un Pierre Poilievre qui n’arrive qu’à convaincre des militants qui sont déjà convaincus.»

Au Québec, plus de la moitié de l’échantillon (54%) croit qu’il ne ferait pas un bon premier ministre, avec 33% d’abstentions sur cette question.

«Ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour Pierre Poilievre, ce sondage-là.», conclut Yasmine Abelfadel.

Voyez l'extrait de «La Joute» et les résultats du sondage Léger dans la vidéo, ci-dessus.