Une femme tétraplégique retrouve l’usage de ses bras et de ses mains

Une femme tétraplégique a pu retrouver l’usage de ses bras et de ses mains grâce à une nouvelle chirurgie offerte à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal.

Jeanne Carrière fait partie de la dizaine de patients qui ont eu la chance de bénéficier d’un type de reconstruction révolutionnaire offerte à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal.

En entrevue à LCN, elle a raconté avoir été paralysée de la poitrine jusqu’aux orteils à la suite d’un accident il y a quelques années. «Le plus difficile a été de faire le deuil de mes mains parce que c’est tout ce qui permet l’autonomie au quotidien», a-t-elle confié.

Après sa sortie des soins intensifs, on lui propose une chirurgie lui permettant de retrouver l’usage de ses mains et de ses bras.

«On a fait des transferts nerveux à sa main droite, et à sa main gauche on a fait une combinaison de transfert nerveux et de transfert tendineux. On a pris un nerf connecté comme il faut au cerveau et, un peu comme un câble électrique, on l’a dérouté vers un nerf qui est lié avec un muscle inactif pour que celui-ci puisse reprendre vie», a expliqué la chirurgienne Dre Dominique Tremblay, qui a complété la chirurgie aux côtés d’Élie Boghossian, aussi chirurgien plasticien à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Les chirurgies durent une dizaine d’heures avec plusieurs équipes de l’hôpital, a précisé la Dre Tremblay. Quant à la patiente, neuf semaines de convalescence ont été nécessaires.

«[Quand ma main s’est réveillée], c’était touchant, vraiment émouvant», a raconté Jeanne.

«Maintenant je suis capable de l’ouvrir, la fermer, écrire, me brosser les dents, cuisiner avec un couteau de chef, me maquiller, etc.» s’est réjouie celle qui est scénariste au cinéma.

«Nos patients sont unanimes sur la portée que ces interventions ont sur leur qualité de vie: elles changent complètement la donne pour eux. En ce sens, elles représentent un véritable message d'espoir alors que ces patients ne pensaient plus retrouver un jour l'usage de leurs mains», a ajouté avec émotion la Dre Tremblay.

Depuis deux ans, dans le cadre d'une phase de développement, plus d'une dizaine de patients ont fait l'objet de ce type de reconstruction à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal et toutes ces interventions «ont été couronnées de succès».

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal a d'ailleurs récemment obtenu une désignation de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec qui identifie cet établissement comme unique au Québec dans la réalisation d'activités d'allotransplantations composites vascularisées, principalement de greffes du visage et de greffes de membres supérieurs (bras).