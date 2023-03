12 à 14 ans réclamés pour un père incestueux

La couronne réclame une lourde peine d’emprisonnement de 12 à 14 ans pour un père incestueux initialement condamné à 7 ans de prison, mais qui a eu droit à un deuxième procès après avoir porté sa cause en appel.

Gilles Gilbert avait été condamné à 7 années de détention en 2020 pour avoir agressé sexuellement sa fille, Karine Gilbert et une autre victime mineure entre 1972 et 1988.

L’homme, maintenant âgé de 80 ans, s’était vu autoriser la tenue d’un deuxième procès, la cour d’appel estimant que le juge de première instance avait fait preuve de «préjugés» face au mode de vie de l’accusé et sa conjointe qui pratiquaient l’échangisme et le nudisme.

Or, l’issue aura été le même pour Gilles Gilbert, la juge Hélène Bouillon reconnaissant sa culpabilité comme l’avait fait son collègue Pierre-L Rousseau lors du premier procès.

Gestes «de gravité supérieure»

Lors des plaidoiries en prévision de la peine à imposer vendredi, la procureure de la couronne a estimé qu’une période de détention de 12 à 14 ans serait «tout à fait appropriée» pour l’agresseur en raison notamment de la nature et de la gravité des infractions.

«On parle de gestes sexuels qui vont à la gravité supérieure», a plaidé Me Geneviève Corriveau.

Gilles Gilbert a commencé à agresser les deux victimes alors qu’elles avaient 8 et 13 ans. Attouchements aux seins et au vagin, masturbation, ébats filmés, relations complètes, les agressions se sont étirées sur de longues années, marquant au fer rouge les deux victimes.

De son côté, l’avocat de la défense estime que la peine imposée en première instance par le juge Rousseau était appropriée.

D’autant plus qu’elle avait été imposée dans les mois suivant l’arrêt Friesen de la Cour suprême qui a eu pour effet d’augmenter les peines en matière sexuelle.

«On avait déjà plaidé l’augmentation de la fourchette des peines», a souligné Me Kevin Plamondon.

«Je suis libre et sereine»

L’une des deux victimes, la fille de l’accusé, avait demandé la levée de l’ordonnance qui protégeait son identité. Karine Gilbert a témoigné vendredi qu’elle était soulagée d’enfin arriver à la fin du processus judiciaire.

«J’en suis fière et je me sens mieux dans ma peau. [...] Même si longtemps l’insécurité a fait partie de ma vie, je ne veux plus avoir peur. Je n’ai plus l’intention de me laisser faire», a confié la femme maintenant âgée de 46 ans.

En terminant son témoignage, Mme Gilbert a jeté un long regard vers celui qui a été son bourreau.

«Le processus aura duré pratiquement 10 ans. 10 ans de hauts et de bas pour laisser cette histoire d’horreur derrière moi. Je suis libre et sereine», a insisté la dame.