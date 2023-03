35 vélos haut de gamme volés retrouvés: un homme et une femme arrêtés dans Saint-Roch

Un homme et une femme ont été arrêtés par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) en lien avec plusieurs vols, jeudi dans le secteur Saint-Roch. Les deux complices avaient, entre autres, 35 vélos en leur possession.

• À lire aussi: Un homme de 25 ans arrêté pour agression sexuelle sur une mineure à Québec

• À lire aussi: Secteur Chauveau: après un accident majeur, ils prennent la fuite à pied

• À lire aussi: Intoxications accidentelles au cannabis: plusieurs cas d’enfants signalés récemment

Les deux-roues qui ont été retrouvés par le SPVQ sont tous haut de gamme, évalués entre 2000$ et 15 000$ chacun. En plus des montures, les policiers ont également saisi plusieurs manteaux de marque, des jeux vidéo et des outils lors de la perquisition. La valeur des objets recouvrés est évaluée à environ 150 000$.

L’enquête aurait débuté le 22 février dernier, après un signalement citoyen. Des patrouilleurs et des enquêteurs affectés au projet Ostensif, dont l’objectif est de traquer les suspects de vols de vélos et de récupérer ces biens, ont mené l’opération.

Parmi les vélos volés, certains étaient d’ailleurs enregistrés sur la plateforme visant à prévenir le vol et le recel de vélos, Garage 529. «Il ne fait aucun doute que ces enregistrements ont permis de faire progresser l’enquête et de retrouver rapidement les propriétaires», explique le sergent aux communications du SPVQ, David Poitras.

Utilisée par de nombreux corps policiers en Amérique du Nord, l’application Web permet aux cyclistes d’enregistrer leur précieux bien et de lancer une alerte en cas de vol.