Aider les festivaliers à mieux consommer

Dans le cadre du premier Igloofest à Québec, un organisme communautaire est sur place pour aider les festivaliers à consommer alcool et drogues de façon plus responsable.

Le Groupe de recherche en intervention psychosociale (GRIP) distribue notamment du matériel pour une consommation sécuritaire et de l’accompagnement psychosocial à ceux qui souffrent d’anxiété ou d’hallucinations après avoir consommé.

« Que ce soit légal ou illégal, les gens consomment. Généralement, quand c’est illégal, il y a davantage de risques, on l’a vu avec la prohibition ou d’autres situations où les substances sont illégales. Afin de répondre à cette prise de risques-là, c’est important de soutenir les personnes qui souhaitent consommer et de réduire les risques pour eux aussi dans le fond », a expliqué la coordonnatrice des services d’intervention en milieu festif, Paméla Binette.

Les intervenants sont disponibles à un kiosque situé près de la scène et des équipes se promènent sur le site. Des bandelettes de détection de Fentanyl sont aussi offertes aux festivaliers.

Il s’agit d’une première visite dans la capitale nationale pour le GRIP, qui existe depuis 1997.

« On est vraiment contents parce qu’on a une mission provinciale aussi. Habituellement, on ciblait des festivals plus en Outaouais ou des trucs plus à proximité de Montréal. On avait le goût de faire le saut cette année et de venir conquérir Québec. »

L’organisme rappelle également l’importance de bien s’habiller pour participer à ce type d’événement, mais aussi de bien s’hydrater.

« Des fois, on s’en rend moins compte quand on a froid qu’on a soif. Et avec la consommation d’alcool, il y a davantage de déshydratation. Même chose avec les stimulants. »

Marc-Antoine Guérin, coordonnateur clinique au centre de prévention et de traitement des dépendances CASA, à Saint-Augustin, applaudit l’initiative de GRIP.

« Je trouve que c’est intéressant au niveau de la réduction des méfaits. C’est une belle approche. Et je pense qu’on pourrait faire plus de sensibilisation et de prévention au niveau des dépendances et de la consommation, c’est tellement présent dans notre société. C’est vraiment génial comme initiative. »

Le but ultime de l’organisme est de permettre aux festivaliers de s’amuser tout en évitant les incidents fâcheux qui pourraient être causés par la consommation d’alcool ou de drogues.

« On est vraiment là pour que les gens passent le meilleur moment possible et favoriser leur sécurité », conclut Mme Binette.

- Avec les informations d'Éliane Pilote, TVA Nouvelles