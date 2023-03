Crimes à caractère sexuel: le gymnaste Thierry Pellerin écope de 5 ans de prison

L’ex-espoir olympique Thierry Pellerin a été condamné à une peine de cinq ans de détention pour avoir leurré de jeunes garçons qui étaient sous sa responsabilité au club de gymnastique où il était entraîneur, en plus de les filmer dans les toilettes des vestiaires.

Le juge Alain Morand a rendu sa décision vendredi matin au palais de Justice de Québec. Vêtu d’un veston bleu et impassible à son entrée en salle. Pellerin a rapidement été menotté par les constables spéciaux à la demande du juge.

«À partir de maintenant, vous n’êtes plus en liberté», a indiqué le magistrat au jeune homme de 25 ans, n’a pas réagi au moment du prononcé de la peine.

Pellerin avait reconnu sa culpabilité à des chefs d’accusation de leurre, d’incitation à des contacts sexuels, d’avoir rendu accessible du matériel sexuel ainsi que de production de pornographie juvénile.

Entre les deux suggestions

C’est donc dire que le juge Morand a tranché la poire en deux entre les suggestions du ministère public et de la défense.

La procureure de la couronne, Me Geneviève Corriveau, réclamait une lourde peine d’emprisonnement variant allant jusqu’à 8 ans. Pour appuyer sa suggestion, l’avocate avait notamment plaidé que les conséquences sur les jeunes garçons victimes du gymnaste étaient importantes.

«Méfiance, trahison, déception, difficulté à créer des liens de confiance. Ça a quand même des répercussions importantes sur ces jeunes-là», avait-elle expliqué lors des observations sur la peine en décembre dernier.

De son côté, l’avocat de la défense Mathieu Giroux estimait qu’une peine de deux ans de détention était justifiée, dans une optique de réhabilitation pour un client somme toute encore jeune et ayant entrepris un cheminement thérapeutique.

«On ne doit pas l’envoyer en prison et jeter la clé», avait soumis l’avocat.

Des vidéos filmées aux toilettes

Ce sont des parents qui avaient sonné l’alarme à l’été 2020 après avoir retrouvé des échanges de messages à caractère sexuel entre leurs fils de 11 et 12 ans et leur entraîneur, Thierry Pellerin. Les messages tournaient rapidement au sexe et abordaient notamment la longueur des pénis des enfants.

Au moment de son arrestation, les policiers ont saisi le matériel informatique du jeune homme et y ont retrouvé des images à caractère sexuel de huit jeunes garçons, âgés de 6 à 12 ans.

Les vidéos, classées dans un fichier intitulé «Gym», contenaient de gros plans du pénis des jeunes garçons pendant qu’ils urinaient dans les toilettes du club Gymnamic où ils s’entrainaient.

Pellerin avait plaidé coupable à l’ensemble des chefs d’accusation qui pesaient contre lui.