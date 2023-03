Du soleil vendredi en attendant une quinzaine centimètres de neige

Les Québécois devraient profiter du beau temps avec un soleil généreux vendredi avant une nouvelle bordée de neige samedi en raison de l’arrivée d’un système dépressionnaire visiblement plus costaud.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique pour les secteurs du sud du Québec, allant de Pontiac à l’Estrie en passant par Gatineau, Montréal et Lanaudière.

La neige commencera à tomber à Montréal durant la nuit et se poursuivra jurant une partie de la journée de samedi pour laisser des accumulations de 10 à 15 centimètres au sol.

Les vents forts avec rafales de 50 km/h qui accompagnent la neige risquent de réduire la visibilité, ce qui ne manquera pas de rendre les conditions routières particulièrement difficiles.

Ailleurs au Québec, les nuages probablement plus denses domineront et auront tendance à persister durant tout le week-end, à part dans l’est de la province où on prévoit des éclaircies.

En attendant la grisaille et le temps venteux de la fin de semaine en dépit des températures très confortables, les Québécois auront droit à une belle journée ensoleillée vendredi.