EN IMAGES | Un incendie de forêt fait rage à Cuba depuis 12 jours

Un incendie de forêt fait rage depuis 12 jours à Cuba où les Forces de défense, les pompiers cubains, avions et hélicoptère tentent de l’éteindre.

Le brasier à grande échelle se propage à l’est de l’île depuis le 18 février dernier et a ravagé de vastes zones et causé d'importants dégâts aux plantations forestières et aux cultures de café dans les montagnes de Pinares de Mayari, dans l'est de la province de Holguin.

Ces derniers jours, le feu s'est propagé dans les montagnes de la province voisine de Santiago de Cuba, où les autorités ont déclaré que l'incendie était sous contrôle.

Cuba avait déjà signalé 80 incendies de forêt en janvier, un chiffre élevé selon les autorités locales.

Pinar del Rio et Artemisa, dans la zone ouest, et Camaguey et Holguin, dans le centre est du pays, ont été les zones les plus touchées.