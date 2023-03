EN VIDÉO | Il s’effondre après 4 heures d’attente en file à la SAAQ

Un homme s’est effondré après avoir attendu plus de quatre heures dans un bureau de la SAAQ à Laval, vendredi matin.

Une femme qui a vu toute la scène se dérouler sous ses yeux a fait parvenir les images de la situation qu’elle trouve «inacceptable» à TVANouvelles.ca.

Selon la témoin qui ne veut pas être identifiée, l’homme est arrivé sur place bien avant elle, possiblement vers 7h du matin.

À ce bureau, les gens doivent attendre en file à l’intérieur, avec leur manteau.

«C’est difficile, on ne peut pas aller aux toilettes parce qu’on va perdre notre place, je viens de sortir, six heures plus tard et je me sens déshydratée!», raconte la jeune femme en entrevue à TVANouvelles.

capture d'écran | TVA Nouvelles

C’est vers 11h56 que l’homme s’est effondré au sol.

«La sécurité ne semblait pas trop réagir, c’est un citoyen qui lui a porté secours. S’il n’avait pas été là, j’ai l’impression que l’homme serait encore par terre!»

Lorsque le bon Samaritain lui a posé des questions, l’homme victime du malaise a assuré qu’il n’avait pas de problème de santé ni de diabète.

«Il a demandé un verre d’eau et ç'a prit au moins 15 minutes avant qu’on lui en amène un! Et le citoyen qui aidait a commencé à se faire questionner par un responsable» de l’endroit.

capture d'écran | TVA Nouvelles

L’homme a repris un peu de forces 15 minutes plus tard. «Il avait l’air complètement épuisé. Je pensais même qu’il allait retomber une deuxième fois... il était blanc», assure la femme qui a filmé.

L’homme qui serait au Québec depuis peu voulait faire changer son permis de conduire, malheureusement il n’a pas réussi. Il a pris un autre rendez-vous et devra revenir.

La dame qui a vu les événements a été plus chanceuse : elle a réussi à faire modifier ses informations bancaires, ce qu’il lui est impossible de faire en ligne.

«J’ai manqué une journée de travail hier pour venir à la SAAQ, mais j’ai dû revenir aujourd’hui, mais j’ai finalement réussi. La majorité des gens qui attend en ligne se fait revirer de bord!», déplore-t-elle.

Nous avons demandé à la SAAQ plus de détails concernant cet incident et sommes en attente de réponses.