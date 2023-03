Hugh Jackman s’ouvre sur ses 5 cancers au visage

Hugh Jackman a eu à lutter contre non pas un, mais bien contre cinq cancers de la peau du visage au cours des dernières années. «Mon médecin assure que ça reviendra», raconte l’acteur de 54 ans.

L’acteur, notamment connu pour son rôle de Wolverine, s’est récemment ouvert au Parisien sur les tumeurs au visage qu’il a dû se faire retirer, à plusieurs reprises, au courant des 5 dernières années.

Comme il portait un gros pansement au nez lors de cette entrevue de promotion pour son plus récent film The Son, le sujet a difficilement pu être évité.

Il explique avoir été atteint de la forme « la moins dangereuse, heureusement » de cancer, mais ne pas être à l’abri d’une récidive. «Mon médecin m’assure que ça reviendra», confie-t-il.

De 2013 à 2017, l’acteur a subi six opérations visant à retirer ses tumeurs cancéreuses. Depuis, chaque tache suspecte fait l’objet de contrôles et de biopsies.

Au fil de ses mésaventures de santé, il a trouvé important d’en parler ouvertement sur les réseaux sociaux, afin de sensibiliser les gens aux dangers reliés aux longues expositions au soleil et à l’importante de faire des suivis et contrôles médicaux réguliers. Ses publications vidéo et photo le présentent souvent avec un diachylon sur le nez. On ignorait toutefois qu’il avait dû subir autant d’opérations et de récidives.

L’acteur peut remercier sa femme, Deborra-Lee Furness, qui lui a conseillé de consulter un médecin lorsqu’ils ont remarqué sa première tache au visage, en 2013.

La vedette d’origine anglaise élevée en Australie doit éviter de s’exposer au soleil, un geste qu’il regrette ne pas avoir pensé poser avant. «À l’époque, on avait moins le réflexe de se protéger, dit-il. Sauf que les conséquences d’une longue exposition au soleil n’apparaissent que 25 ans plus tard.»