Il a poignardé un homme au cou: 4 ans de prison pour l’ex-président d'un organisme de Montréal-Nord

L’ex-président d’un organisme venant en aide aux jeunes de Montréal-Nord s’en est sorti avec 4 ans de prison pour avoir poignardé un garagiste qui a miraculeusement survécu.

• À lire aussi: Montréal-Nord: un membre du Conseil jeunesse débarqué pour propos haineux

«Heureusement que le coup de couteau a frappé l’os du cou, sinon le coup aurait été fatal», a lancé plus tôt cette semaine Me Julie Vincent, procureure de la Couronne, en résumant les faits de la cause de Zakaria Zaki Rouaghi, au palais de justice de Longueuil.

Au départ, l’homme de 30 ans faisait face à une accusation de tentative de meurtre. En décembre dernier, il a plutôt plaidé coupable à une voie de fait grave.

Le 22 novembre 2021, en après-midi, l’ancien président du Conseil jeunesse de Montréal-Nord est entré dans un garage de Longueuil. Il s’est alors dirigé vers un des copropriétaires, dont on taira le nom pour des raisons de sécurité.

L’accusé a demandé à la victime de baisser le ton, tandis que celle-ci lui a demandé de sortir du garage. Rouaghi s’est alors approché de l’homme, et la situation a dégénéré en une altercation physique jusqu’à l’extérieur.

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE LONGUEUIL

Région du cou

En cinq secondes, Rouaghi s’est lancé sur l’homme et lui a asséné deux à trois coups de couteau suisse dans la région du cou.

Rouaghi a ensuite tenté de se sauver en retirant la plaque d’immatriculation temporaire de son véhicule. La scène s’est produite devant deux témoins.

La victime s’en est finalement tirée. L’une des frappes a atteint un os du cou, freinant ainsi la pénétration de la lame.

L’homme gardera des séquelles permanentes de cette attaque.

«C’est atroce. Vous auriez pu tuer cet homme. Vous feriez face à une longue peine et priveriez une famille d’un être cher», a lancé la juge Dannie Leblanc à l’accusé, avant d’entériner la suggestion commune des parties de 4 ans d’emprisonnement.

Impliqué

«Je suis désolé. C’est une erreur qui n’aurait jamais dû arriver. Je m’excuse», a ensuite affirmé au tribunal Rouaghi.

Celui-ci était auparavant un jeune homme impliqué dans la communauté.

Quelques mois avant, le conseil d’arrondissement de Montréal-Nord l’avait toutefois démis de ses fonctions, car il aurait tenu publiquement des propos haineux à caractère raciste.

Bien qu’il ait eu d’autres démêlés avec la justice, Rouaghi avait soit été acquitté, soit il avait obtenu une absolution.

«Il semble y avoir eu un moment de sa vie où ç’a dégénéré. En espérant qu’il reprenne sa vie en main», a commenté la procureure de la Couronne.

En déduisant sa détention préventive depuis son arrestation, il reste 22 mois et demi à purger à Rouaghi.

– avec Valérie Gonthier