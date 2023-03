La députée caquiste Marie-Louise Tardif fait l’objet d’une enquête policière pour une affaire alléguée de menaces et d’intimidation à l’égard d’une ancienne employée.

La femme politique sera rencontrée par le whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre, à son retour de voyage. Si aucune accusation n’est déposée, il sera intéressant de voir quel sort lui sera réservé lorsqu’elle aura livré sa version des faits.

«Moi, cette situation, je la trouve un peu malaisante pour le gouvernement, puisqu’il s’est lui-même mis dans cette situation-là, a fait savoir Yasmine Abdelfadel, vendredi, à l’émission ‘La Joute’ sur les ondes de LCN. »

«Il pourrait se cacher du fait qu’elle est sous enquête. On n’est pas obligé de la mettre dehors, on peut la suspendre sa participation au caucus le temps que l’enquête se termine. Ç’aurait été beaucoup plus sage.»

Pendant ce temps, l’animatrice Emmanuelle Latraverse soulève que le Parti conservateur du Québec est à la recherche d’une députée.

«Éric Duhaime et [le PCQ] sont le bac de recyclage des députés dont la CAQ ne veut plus. Ça va bien en mot à dit!», a lancé le chroniqueur à la blague.

«Il y a des limites à aller au centre de recyclage pour se constituer un caucus!»

