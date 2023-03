La diversité, l’ingrédient du plaisir

Michaud, au début, c’était une pâtisserie de village. Quarante ans plus tard, il y a un peu des Nations Unies dans l’usine de Pâtisserie Michaud, qui vend ses produits dans tout le pays, à travers sa marque et d’autres, comme Ricardo.

La moitié des employés de la production vient de l’étranger ; Philippines, Colombie, Mexique, Bosnie, entre autres.

Leur arrivée dans l’entreprise est récente et coïncide avec un rehaussement de l’indice de bonheur.

« Ils sont heureux et souriants. Ils sont magnifiques et ont des rêves plus grands que nous », s’exclame Sophie Alain, copropriétaire de la Pâtisserie Michaud.

« L’immigration est la plus belle richesse qu’on peut avoir dans l’entreprise, renchérit son partenaire, Mario Michaud. J’essaie d’intégrer de leurs desserts dans notre production, car je veux les amener à faire connaître ce qu’ils aiment. »

Les recettes de maman

Depuis des années, Michaud fabrique des desserts adaptés des recettes de la mère de Mario. Celle-ci cuisinait des gâteaux si appréciés qu’ils étaient commandés pour les anniversaires et, un jour, Mme Michaud a eu une occasion de s’associer avec une pâtisserie, dont elle a éventuellement racheté toutes les parts.

Mario a mis la main à la pâte tôt dans l’aventure, mais il est aussi allé travailler dans un Provigo pour prendre de l’expérience dans le commerce. C’est là qu’il a rencontré Sophie et qu’une histoire d’amour est née, avant que leur couple en affaires émerge.

Mario s’est investi dans l’entreprise familiale pour la faire grandir. Sophie, qui avait étudié le design d’intérieur, est venue le rejoindre deux ans plus tard et s’est occupée de l’administration pendant que son chum développait les affaires et veillait sur la production.

Dans les premières années, ils ont tous les deux goûté à presque toutes les fonctions.

« Je prenais les commandes, je travaillais à la production et après, j’allais livrer la marchandise. Je me changeais trois fois par jour, comme Batman ! » raconte en riant l’entrepreneur, qui troquait la cravate pour la toque à tout moment !

Trouver l’équilibre

Mais à faire tous les métiers et à monter l’entreprise seul, sans demander d’aide, le couple a fini par ressentir une grande solitude devant tous les défis à affronter.

Tour à tour, Mario et Sophie sont allés à l’École d’Entrepreneurship de Beauce pour en apprendre davantage sur les affaires.

Là, ils ont aussi élargi leur réseau. Sophie est maintenant une fidèle de la Maison des leaders aussi, et se passionne pour la culture d’entreprise, les valeurs, tout l’aspect humain.

La stimulation extérieure a aussi favorisé des années de grande croissance, laquelle n’est pas arrivée sans heurts. Dans un marché en pénurie de main-d’œuvre, il a fallu investir pour automatiser une partie de la production. Et aussi, paradoxalement, remercier des employés.

« Quand les bons démissionnent à cause de ceux qui les tirent par en arrière, il faut prendre des décisions difficiles », explique Mario.

Aujourd’hui, Pâtisserie Michaud connaît bien ses valeurs et embauche des personnes qui y adhèrent.

Et le rythme de croissance, qui a été jusqu’à 40 % par année, est maintenant à 10 ou 15 %.

C’est rentable, c’est plus zen, et le couple est heureux d’avoir trouvé le bon rythme.

En rafale