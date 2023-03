Le chantier de construction du pont Laviolette brave les intempéries

Le froid, la neige et la glace sont à peine parvenues jusqu'ici à ralentir le chantier de construction d'une longue estacade dans le fleuve Saint-Laurent du côté amont du pont Laviolette à Trois-Rivières, et le tiers de la structure est maintenant en place.

Il s'agit d'un défi technique et humain. Au plus est-il arrivé que le chantier soit provisoirement fermé lors de périodes de grands froids. La jetée aura une longueur de 300 pieds et une largeur de 50 pieds. Elle permettra d'atteindre les piliers nord du pont pour qu'ils soient restaurés en même temps que seront remplacées les dalles centrales du pont.

Les glaces descendantes n'ont pas été une entrave aux travaux qui se poursuivront malgré la crue printanière à venir.

«Le couvert de glace n'est pas assez important vis-à-vis de la construction de l'estacade pour représenter vraiment un enjeu, et les travaux ne seront pas suspendus pendant la crue printanière parce que la construction de l'estacade prévoyait déjà une hauteur plus élevée que le niveau d'eau 0-100 ans», a indiqué Roxanne Pellerin, porte-parole de Transports Québec.

Un retraité qui a œuvré à la construction du pont Laviolette en 1966 vient régulièrement observer l'avance des travaux. En pointant le pont du regard, Jacques Dumas a lancé fièrement, «J'ai posé des “rods” [tiges] de fer qu'il y avait là-dessus, pour le pallier. Ça avait 50 pieds de long».

La cure de rajeunissement du pont Laviolette commencera officiellement au printemps, et les travaux dureront trois ans, contre 260 millions $ qui y sont consacrés.