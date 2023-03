LHJMQ: Gilles Courteau n’entend pas démissionner

Le commissaire de la Ligue hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Gilles Courteau, demeurera en poste jusqu’à la fin prévue de son mandat, a-t-il assuré vendredi matin, malgré le scepticisme exprimé à son égard par certaines personnalités politiques.

Le grand patron du circuit a livré une entrevue d’une quinzaine de minutes à l’animateur Paul Arcand, de la chaîne 98,5, afin de revenir sur le cas des initiations dégradantes dans le hockey junior. À la fin de l’entretien, celui ayant confirmé sa retraite le 16 décembre a été sans équivoque sur ses intentions : il veut rester aux commandes d’ici l’arrivée du nouveau commissaire, idéalement vers le 1er juin, et ensuite épauler celui-ci jusqu’au printemps de l’année prochaine.

«Absolument pas, a-t-il répondu quant à l’idée d’un départ prématuré. Ça fait 47 ans que je suis dans la LHJMQ. J’ai donné ma vie à cette ligue-là. J’ai collaboré bien humblement à la faire progresser, je me suis assuré de prendre soin de nos 400 joueurs par année, que je considère comme mes propres enfants, et de nos entraîneurs, que je considère comme des grands frères. L’évolution qu’on a faite dans la LHJMQ, aujourd’hui, en 2023, j’en suis extrêmement fier et j’entends demeurer en poste jusqu’au 31 mai 2024. Je peux vous assurer qu’on continuera d’améliorer notre ligue en mettant des politiques, des programmes, en place.»

«Je veux travailler au bénéfice de nos joueurs afin qu’ils puissent se développer dans un environnement sain et sécuritaire, puis faire en sorte d’éliminer le code du silence pouvant encore malheureusement exister dans le vestiaire. Et je veux laisser à mon successeur une maison solide et propre. Il va y entrer et pourra opérer en amenant ses idées pour faire progresser notre ligue comme je l’ai fait pendant toutes ces années», a-t-il ajouté au micro de Paul Arcand.