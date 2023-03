Malgré les défis, La Cage ne bat plus de l'aile

Depuis la levée des mesures sanitaires dans les établissements de la restauration, plusieurs commerces tardent à remonter la pente. Si un restaurant sur quatre ferme leurs portes au cours de l’année, d’autres restaurateurs s’en tirent plutôt bien.

À savoir comment se porte l’industrie présentement, l’émission À vos affaires a rencontré l’homme d’affaires Jean Bédard, président de La Cage brasserie sportive au centre-ville de Montréal.

Selon le copropriétaire de la chaîne, le plus gros défi a été de trouver la main-d’œuvre adéquate pour opérer.

«On se relève de trois années difficiles, laisse-t-il entendre. Le départ de l'année passée, en mars, ç’a été très difficile de remonter les équipes. On avait perdu beaucoup de bons talents pendant cette période-là.

«Je dirais qu'on a repris une vitesse de croisière, évidemment il faut quand même être prudent. On voit la hausse des taux d'intérêt, l'économie, certains parlent de récession. Je pense qu'on devrait être bons pour s'en tirer.»

Autre réalité : le contexte économique. Si les fidèles reviennent peu à peu, leur portefeuille est moins pesant que lors des années prépandémiques.

«Je dirais peut-être qu'ils dépensent un peu moins. Ça veut dire que les gens, peut-être même au niveau des consommations, ils vont partager les entrées et tout ça. Je pense que les gens ont besoin de sortir, de continuer de sortir, mais on sent quand même une certaine prudence.»

Brasseries sportives et hockey : indissociable

Depuis leur parcours en finale de la coupe Stanley en 2021, les Canadiens de Montréal ont entamé un processus de reconstruction. Au printemps, si le club n’est pas en séries, l’impact économique est manifeste dans les brasseries sportives comme La Cage.

Bédard et son équipe ont dû revoir leur modèle d’affaires par conséquent.

Jean Bédard

«Avant qu'on fasse le repositionnement de La Cage, on était très dépendant des performances sportives. Le Canadien principalement. Je dirais que c'est beaucoup moins le cas maintenant. Même c'était moins le cas avant la pandémie.

«Je ne pense pas que ça nous inquiète comme ça nous a déjà inquiété il y a 10 ans où on se disait ‘qu'est-ce qu'on va faire cet été? Les gens ne viendront pas nous voir parce que les Canadiens ne jouent pas’. Ç’a changé.»

Approvisionnement

Si l'approvisionnement a été chaotique pour un bon nombre d’établissements, un menu qui comprend des ailes de poulet en vedette, par exemple, ne peut en manquer. L’importance de développer un partenariat avec des entreprises devient cruciale.

«On a un partenaire exceptionnel avec Exceldor. Les ailes du Québec en plus, on est chanceux d'être capable d'avoir un partenaire comme ça. Ça fait longtemps qu'on travaille avec eux, raconte Jean Bédard. On le fait autant au niveau du détail qu’en restaurants.

«Ils ont augmenté leur capacité de production l'année passée, ils ont investi quand même de façon importante à Saint-Bruno pour justement être en mesure de voir à la demande. La nôtre principalement.»

Heureusement, le problème de main-d’œuvre semble résorbé pour La Cage.

«Ça va bien, on a eu beaucoup de préoccupation avant les Fêtes. Quand on est reparti, ç’a été difficile et notre équipe a travaillé très fort. C'est beaucoup aussi en recrutant à l’international. On a beaucoup de gens qui nous arrivent, on fait des missions à l'étranger, les gens qui veulent venir au Québec.»

Enfin, si les clients de La Cage pouvaient souhaiter une chose à la marque, Jean Bédard n’hésite pas : «de la stabilité!»

Voyez le reportage dans la vidéo, ci-dessus.