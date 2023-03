Montréal: une tentative de meurtre fait un blessé

Une agression armée est survenue vendredi soir dans l’arrondissement Montréal-Nord et a fait une victime.

Un appel a été logé au 911 vers 21 h 20 vendredi soir, rapportant une agression armée à l’aide d’un objet tranchant qui se serait produite sur l’avenue des Laurentides, près de la rue Sabrevois, selon Jane Drouin, porte-parole pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La victime, un homme dans la vingtaine, a été transporté en centre hospitalier pour plusieurs blessures graves au haut du corps, mais conscient. Son état actuel n’était pas encore connu.

Au moins deux suspects auraient pris la fuite avant l’arrivée des policiers, qui ont érigé une scène protégée sur les lieux.

Les caméras de surveillance vont être étudiées et la victime interrogée pour déterminer les causes et circonstances de l'évènement.